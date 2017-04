Mónica Farro terminó la relación con Suris: "estuve tan presa como él"

"Él me ama, yo soy el amor de su vida y sabe que me va a buscar cuando salga. Pero también entiende que yo necesito liberarme de esto, porque por más que yo esté en libertad, estuve tan presa como él", fueron las palabras de Mónica Farro al referirse a la ruptura con Juan Suris, quien se encuentra detenido por asociación ilícita tributaria.



En declaraciones a América TV, la vedette uruguaya contó porqué finalizaron la relación que se extendió durante tres años: "nos vimos, nos amamos, pero decidimos distanciarnos porque él tiene sus problemas, yo los míos y ya no puedo cargar con lo suyo, necesito poner la energía en mí".



"Algún día si sale y el destino nos vuelve a encontrar, nos volveremos a conocer y si nos elegimos, sería genial. Hoy no quiero saber de hombres y menos de amor, solo quiero estar en mí y para mí", sostuvo la rubia.