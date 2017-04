Úrsula Vargues tras el cruce con Sol Pérez: "si yo tuviera una hija, no sería tan regalada"

Úrsula Vargues y Sol Pérez tuvieron un fuerte cruce a través de las redes sociales, luego de que la panelista hiciera un comentario que no le cayó demasiado bien a la chica del tiempo de TyC Sports. Cuando parecía que la discusión había terminado, Vargues volvió a la carga con polémicas publicaciones en Twitter. "Si yo tuviera una hija, no sería tan regalada", escribió luego de que la modelo le dijera que podría ser su madre.



Pero no soy tu madre y te estás regalando, corazón.

Ojalá el pibe del fútbol portugués te ponga otro me gusta. Y no me rompas más los ovarios a mi. Éxitos en lo tuyo.