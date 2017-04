Asumieron nuevas autoridades en la Uocra luego de 22 años

David Acosta asumió esta noche como secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), luego de más de dos décadas de mandato de Adrián Santillán, durante un acto que se realizó en la sede central del gremio, ubicado en Córdoba 179.



Durante su asunción, en la que estuvieron los referentes de los gremios de Camioneros, UTA, Smata, Atep y Suther, Acosta presentó a las nuevas autoridades: Roberto Brepe (secretario adjunto), Martín Villafañe (secretario de organización y asuntos gremiales), Eduardo Valenzuela (secretario de acta) y René Vargas (secretario de finanzas).



Cambian las autoridades de Uocra: las fotos de cómo dejaron la sede



"Llegó el día esperado y les agradezco a los compañeros que no acompañaron en el acto; ellos confían en nosotros y saben que no los vamos a defraudar en esto", dijo el nuevo secretario y anticipó que su primera medida será mejorar la situación de los obreros del sur de la provincia: "le vamos a dar todo nuestro apoyo como corresponde, trabajaremos a su lado y llevaremos la obra social".



Además, criticó la gestión de Santillán y dijo que se encontró con un gremio en estado deplorable. "En 22 años no hicieron nada. Cuatro años serán poco para todo los trabajos que tenemos que realizar pero confío en toda mi comisión directiva y en la gente que trabajará a nuestro lado".