Oscar Parrilli, polémico: "a Maduro lo critican por sus aciertos, como a nosotros"

El ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, defendió al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Lo hizo mientras que los gobiernos de Mauricio Macri y de otros ocho países de la región condenaron la violencia en el país caribeño, con la exigencia de Maduro convoque a elecciones y libere a los presos políticos.

Las últimas protestas violentas que ocurrieron en Venezuela dejaron nueve muertos, decenas de heridos y varios detenidos. "Esta es una imagen lamentable, la verdad que de ninguna manera a nadie nos gusta", expresó Parrilli, aunque contrarrestó: "ahí había gente con gases, con bombas que fue a hacer daño, a destruir bienes públicos, fueron directamente a provocar. Hay una situación muy tensa, Maduro lo dijo van a llamar a elecciones".

En defensa del mandatario venezolano, Parrilli cuestionó a los medios de comunicación que, a su entender, trabajan para hacerlo quedar mal: "al lado de esta manifestación (opositora) hubo una manifestación impresionante a favor de Maduro, ningún medio lo mostró, se callan la boca. También acá hay una manipulación mediática infernal, Maduro es malo y ya lo condenaron", lanzó en una entrevista que concedió a Jorge Rial en el canal A24.

Según el ex funcionario lo que pasó en realidad es que Maduro "no aceptó ser un subordinado de Estados Unidos". Y precisó: "a él no lo critican por los errores que haya cometido, sino por los aciertos, lo mismo nos pasa a nosotros. Sin duda que hay un problema de hambre desde ya pero no es por el problema del Gobierno que no quiera hacer eso sino por el boicot económico, ¿usted se acuerda de Chile? No había papel higiénico y de la noche a la mañana vino el golpe y apareció todo, era un boicot económico".

"A los gobiernos nacionales y populares de Latinoamérica los acusan de lo mismo: corruptos. Les generan problemas de alimentos, los medios de comunicación los destruyen y hay una campaña feroz contra ellos", resumió.