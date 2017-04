Estos son los países que podrían ser alcanzados por los misiles de Corea del Norte

LONDRES, Inglaterra.- Desde que Kim Jong-un, el denominado "Líder supremo" de Corea del Norte, anunció excéntricas pruebas nucleares y futuros lanzamientos de misiles, el mundo puso sus ojos en una zona que agudizó la tensiones entre oriente y occidente. En un estudio publicado por la BBC de Londres, se analizó el potencial alcance de las armas de destrucción masiva con las que contaría el régimen norcoreano.



Según reportes norteamericanos, el régimen contaría con al menos mil misiles balísticos con capacidad para alcanzar a sus objetivos más inmediatos: Corea del Sur y Japón.



Mientras Estados Unidos es la nación que más firmeza mostró contra el dictador, el supuesto poderío militar norcoreano genera temor, sobre todo, en los países que históricamente vieron con recelo la dictadura comunista más hermética que exista en la actualidad. Hace pocas horas Han Song-ryol, viceministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, explicó a la BBC que el régimen efectuaría pruebas misilísticas todas las semanas. "Conduciremos más tests de misiles semanal, mensual y anualmente", indicó el alto funcionario.



¿Pero con qué fuerza cuenta Pyongyang? Según reportes hechos por el Centro para la Estrategia y Estudios Internacionales, la exposición hecha el último sábado durante el "Festival del sol" por Jong-un mostró parte de su poderío. Durante la demostración bélica se pudieron ver: ICBM (misil balístico intercontinental), KN-08, KN-17, KN-11 y Musudan.Citando cálculos del Instituto George C. Marshall, algunos podrían alcanzar los 8.000 kilómetros de distancia y llegar hasta Estados Unidos y Canadá. Lo que más temores genera es la prueba de un Taepodong-3 -aparentemente exitosa en noviembre, según Corea del Sur y Estados Unidos- tendría un alcance mucho más estremecedor, cubriendo todo el norte del continente americano y llegando incluso a América Central.Los mapas mostrados por el Centro para la Estrategia y Estudios Internacionales muestran dos escenarios diferentes. Los misiles de menor rango llegan a 1.300 kilómetros (No Dung 1), alcanzando a sus "enemigos" del sur. Otro 2.000 kilómetros, llegando a Japón y parte de Rusia y China. Y el último, unos 4.000 kilómetros (Musudan 4). El Taepodong-2, también en poder de Jong-un, en cambio es más aterrador, aunque su alcance es inferior al de su hermano mayor: 8.000 kilómetros, llegando así a parte de Europa.Por lo pronto, América del Sur no figura dentro de los objetivos de Corea del Norte y, debido a su distancia, tampoco sería accesible.