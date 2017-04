La respuesta picante de Nancy Pazos a un Twitter de Fede Bal

Federico Bal y Nancy Pazos ya se habían cruzado varias veces durante el conflicto que tuvo el bailarín con su ex novia Barbie Vélez. Sucede que la periodista siempre estuvo del lado de la modelo y la defendió ante la supuesta violencia por parte de Bal.

Esta vez Federico escribió un mensaje en su cuenta de Twitter y la mencionó sin arrobarla. Sin embargo, ella se enteró y no dudó en responder de la forma más picante.

Me acabo de acordar que ayer a la noche soñé con Nancy Pazos. No, no hay remate.