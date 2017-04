El Papa anunció que no recibirá políticos argentinos hasta después de las elecciones

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa Francisco comunicó hoy que no recibirá a más políticos argentinos hasta después de las legislativas de octubre y que se mantendrá muy al margen del proceso electoral. La novedad fue transmitida por la canciller Susana Malcorra, en un encuentro que mantuvieron esta mañana en el Palacio Apostólico del Vaticano.



"Hablamos del hecho de que tenemos un año electoral por delante, lo cual siempre agrega una dimensión adicional a la realidad de la Argentina y, en ese contexto, me dijo que, siendo yo la canciller, era la última persona que recibía hasta que pasaran las elecciones", dijo Malcorra en declaraciones a la prensa en la sede de la embajada argentina en Italia.



La funcionaria afirmó que, con esa decisión, Francisco quería poner fin a las especulaciones sobre una eventual nueva visita del presidente Mauricio Macri al Vaticano antes de los comicios de octubre. Malcorra aclaró que nunca estuvo planeado tal como salió (publicado) en algunos medios de comunicación, consignó Télam.



En su diálogo con la prensa argentina, Malcorra informó que su segundo encuentro cara a cara con el Papa duró casi una hora, durante la cual se dio una conversación fluida en la cual paseamos por todos los temas de mutuo interés. "Recorrimos el mundo desde su óptica, desde sus ocupaciones y preocupaciones, desde el punto de vista de la paz y la seguridad, así como el comercio y lo económico. Hablamos de la región y de Venezuela, donde el Vaticano juega un rol importante", resaltó Malcorra.



"Le hice una actualización porque poco tiempo atrás estuvieron acá los ministros (de Trabajo, Jorge) Triaca, (de Desarrollo Social, Carolina) Stanley, y (la gobernadora bonaerense María Eugenia)", reseñó la funcionaria en relación a los encuentros que esos funcionarios mantuvieron con Francisco meses atrás.



Malcorra dijo también que, hacia el final de la conversación, el Papa le transmitió los mejores deseos para el presidente Macri y que siga trabajando.



Finalmente, al ser consultada sobre si le reiteró la invitación al pontífice para visitar la Argentina, la canciller aseveró que no hablaron sobre esa cuestión, pero recordó que el Papa ya fue invitado en reiteradas ocasiones y que la invitación está abierta y se va a hacer en el momento en que el Santo Padre juzgue oportuno y en función de su agenda que es muy amplia.