Caponio, duro con Alfaro: "el municipio da vergüenza por el estado en que se encuentra"

El legislador oficialista Marcelo Caponio, apoderado del PJ-FPV en Tucumán, criticó con dureza la gestión del intendente capitalino Germán Alfaro (APB-Cambiemos). “El municipio da vergüenza por el estado en que se encuentra: los paseos públicos, el tránsito urbano, el estado de las calles, la iluminación de los barrios; todos esos servicios presentan falencias”, indicó. Y afirmó que Alfaro “ha perdido el rumbo”.

“Tampoco está ubicado en el tiempo ni en el espacio, al igual que los funcionarios nacionales José Cano y Domingo Amaya. Sucede que la capital tiene el mismo color político que el presidente Macri, pero carece de obras de infraestructura. Ya hemos sufrido víctimas mortales por las inundaciones en la ciudad”, remarcó Caponio.

Caponio no es el primero que le deja duros mensajes a Alfaro. Días atrás, El vicegobernador Osvaldo Jaldo también cuestionó al intendente capitalino, quien había cuestionado al oficialismo provincial por las inundaciones que se produjeron en el sur.

“El intendente vive atacando a los diferentes poderes del Estado. Yo trato de entenderlo, pero no lo comparto. Al intendente Alfaro le gustaría que no existiera la Legislatura ni el Concejo Deliberante; se sentiría muy cómodo gobernando sin el Concejo Deliberante. No nos olvidemos que el intendente Alfaro tiene una formación militar y los concejos deliberante y las legislaturas no existen en los gobiernos de facto”, concluyó.