Todo lo que tenés que saber sobre la visita de Bon Jovi en Argentina

"This House is Not for Sale Tour" es el nuevo disco que presentará Bon Jovi en Argentina, este año.

Fecha: 16 de septiembre de 2017

Lugar: Estadio Vélez Sarsfield

Dirección: Avenida Juan Bautista Justo, Buenos Aires.

Venta de entradas: desde este lunes 24, a las 10, al 30 de abril habrá una preventa exclusiva para clientes Santander Río Select, del 1 al 7 de mayo la preventa será para todos los clientes Santander. Desde el 8 de mayo se abre el expendio al público general. Las entradas pueden conseguirse, además, en All Access.

Precios: aunque aún no es oficial, el valor de las entradas rondará entre los $850 y los $1500, según trascendió.

No está permitido el acceso con cámaras de fotos y video de uso profesional. A partir de los 3 años cumplidos todas las personas pagan entradas.