En Colombia hicieron un minuto de silencio por un jugador que estaba en cancha

COLOMBIA.- En el partido que disputaron Independiente Santa Fe y Santos por el Grupo 2 de la Copa Libertadores lo más sobresaliente no fue el 0 a 0 final sino un homenaje fallido en la antesala al partido.

¿Qué pasó? La voz del estadio de El Campín cometió un error a la hora de anunciar el minuto de silencio previsto y, en vez de honrar a Kaneko (que murió el pasado martes a los 70 años producto de un cáncer) mencionó a Ricardo Oliveira, delantero titular del Santos.

"No oí nada en su momento, me entero ahora. No hay necesidad de disculparse. Está todo bien", expresó el delantero del "Peixe" cuando le consultaron lo que sintió cuando lo dieron por muerto.

La situación fue motivo de bromas en las redes sociales, donde no le dejaron pasar tremenda confusión.