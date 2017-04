Vuelos desde Tucumán a Lima y a Santiago de Chile: estás son las frecuencias y los horarios

Luego de oficializarse la autorización a Latam para operar las rutas Tucumán-Lima (resolución 239/2017 del Boletín Oficial) y Tucumán-Santiago de Chile (resolución 240/2017), la compañía ya agregó los servicios en su portal. Se podrá viajar de manera directa a la capital peruana a partir de septiembre, y desde octubre a la capital chilena.



Las dos nuevas rutas tendrán tres frecuencias semanales cada una, de acuerdo al portal de Latam. Los servicios que unen Tucumán con Lima saldrán desde aquí los viernes, sábados y lunes a las 6.05 y tendrán 3.20 horas de duración (arribo estimado a las 7.25, hora peruana). Mientras que los regresos serán jueves, viernes y domingos a las 23.50 (hora de Lima) con una duración de 3.10 horas (llegada estimada a las 5). El valor del pasaje ida y vuelta es de U$S 440, unos $ 6.800 al cambio de hoy.



Los vuelos a Santiago de Chile, en tanto, partirán desde Tucumán los viernes, sábados y lunes a las 12.30, y tendrán dos horas de duración. Los retornos serán viernes, sábados y lunes a las 9.30, llegando a Tucumán a la provincia a las 11.30. El servicio, ida y vuelta, tiene un valor de U$S 273, unos 4.230 a cambio de hoy.



Luego de la presentación oficial de ayer, el Ente Tucumán Turismo, Sebastián Giobellina, destacó la importancia de trabajar en todos los mercados de largo alcance y la salida a continentes a partir de estas nuevas rutas, por las características de estos dos nodos de conexión de Latam y las múltiples combinaciones que tiene cada uno.



"Hay más de 20 aerolíneas que operan en la capital de Chile, con 37 destinos internacionales, y 32 líneas que trabajan en Lima y la conectan con 46 destinos internacionales. El sector turístico y de servicios relacionados que va a tener la posibilidad de atender un movimiento que generarán estos seis vuelos semanales", manifestó.