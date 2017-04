Sampaoli: "si un jugador puede irse por una cláusula, ¿por qué no un DT?"

ESPAÑA.- Jorge Sampaoli sigue siendo el principal candidato a suceder a Edgardo Bauza en el seleccionado argentino y cada vez está más cerca. Esta vez, el entrenador de Sevilla dijo que tiene "derecho a irse" del club por una cláusula en el contrato.

Si bien reiteró que aún no se reunió con nadie de la AFA y que está pensando todo el tiempo en los seis partidos que le restan a Sevilla en la liga española, el DT santafesino dio un indicio de lo que podría ser la llave de salida del club español.

"Yo tengo contrato por dos años acá y tengo cláusulas. Así como tiene derecho un jugador a irse por un cláusula también lo tiene un entrenador"

"Cuando termine el torneo veremos el futuro. No puedo recibir ni reunirme con nadie porque tengo la cabeza focalizada acá y con tantos partidos no puedo tener la cabeza en otro lado", aseguró el ex conductor del seleccionado chileno, tratando de poner paños fríos a la situación.