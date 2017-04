El crimen de Ornella: las tres hipótesis que manejan los investigadores

Son tres las hipótesis que se barajan por el femicidio de Ornella Dottori, la adolescente de 16 años que se hallada sin vida la semana pasada en un campo de soja en Juan Bautista Alberdi. Si bien aún no se descarta nada, la conjetura más firme es que la chica se habría negado a tener relaciones sexuales con los amigos con quien estuvo reunida durante varias horas el pasado lunes.



Otra hipótesis, aunque de menor fuerza, apunta contra un policía, que habría sido el padre del hijo que esperaba la adolescente. También quedó casi descartada la teoría de que podría tratarse de un ajuste de cuentas, ya que el padre de Ornella tiene antecedentes.



La Justicia investiga el círculo de amigos íntimos de Ornella



El único detenido por el caso es Damián “Pomelo” Fernández, un tatuador de 32 años que, según una testigo, lo vio circular en moto por la ciudad de Alberdi el día que Ornella desapareció. La misma mujer aseguró que del abuso también habían participado otros dos jóvenes de la zona: “Cabrera” y “Bomba”, que están dentro de un calabozo por contravenciones policiales.



El principal sospechoso en el caso es Gustavo “Perrito” Carretero, de 22 años, quien está siendo buscado por la Policía en Lules, Alberdi y en San Miguel de Tucumán. La Justicia ordenó su captura a nivel nacional, ya que no descarta que se haya escapado a Santiago del Estero o Catamarca.



Qué se sabe del crimen de Ornella Dottori a una semana de la aparición del cuerpo



El sospechoso fue filmado por las cámaras de seguridad de una casa mientras caminaba junto a Ornella horas antes de que fuera asesinada. La situación procesal de "Perrito" se complicó el martes por la noche, cuando un vecino se presentó en la comisaría para entregar un celular. Dijo que el lunes por la noche le había comprado ese teléfono.



Las tres hipótesis de los investigadores :



1- La víctima se habría negado a tener relaciones sexuales con los amigos con quien estuvo reunida durante varias horas.



2- Otra línea se inclinó por un agente de policía que podría ser el padre del hijo que esperaba la adolescente, hipótesis que aún no prosperó.



3- En un principio se pensó que podría tratarse de un ajuste de cuentas, ya que el padre de Ornella tiene antecedentes. Esta teoría quedó casi descartada.



Las claves del caso :



- Ornella Dottori fue asesinada el lunes por la tarde, horas después de haber sido vista caminando con “Perrito” y en moto con “Pomelo”.



- “Perrito” habría vendido el celular de la adolescente el lunes por la tarde, según se confirmó ayer.



- Una testigo dijo que junto con “Pomelo” y “Perrito” estaban “Cabrera” y “Bomba”. Apuntó, además, en contra de “Perrito” como el autor material del crimen.



- La testigo dijo que ella, oculta detrás de un árbol, observó lo que había sucedido. Sin embargo, tuvo varias contradicciones y por eso se duda de su testimonio.



- Hasta el momento, el único detenido por el caso es “Pomelo”; “Cabrera” y “Bomba” se encuentran encerrados en una celda por contravenciones policiales. “Pomelo” permanece prófugo.