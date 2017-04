1- Lentini le devolvió la sonrisa a San Martín



Si no sufre no vale. Un par de pinceladas de Leonardo Rizo, uno de los mejores de la cancha, y un cabezazo de Ramón Lentini (en la foto lo abraza Rodrigo Moreira) alcanzaron para que San Martín pueda derrotar 1 a 0 a Crucero del Norte. De esa forma, la fiesta de cumpleaños de Diego Cagna fue completa. La victoria le permite al “Santo” salir de la zona del descenso y comenzar a ver con otros ojos el horizonte. Sin embargo, el equipo deberá seguir corrigiendo errores porque una vez más, después de un buen primer tiempo, el nivel cayó en el complemento y terminó sufriendo.



2- Aún en la crisis, en Tucumán el sector privado creó empleos



Pese a la caída de la actividad económica en el país, el Indec registra que en la Provincia se generaron 3.551 puestos más que en 2015. Los sueldos siguen bajos



Durante 2016, la actividad económica argentina experimentó una caída del 2,3%. Así, el empleo privado registrado en el país cayó un 1%, lo que implicó la pérdida de 44.465 puestos. Sin embargo, tres provincias capearon la situación, según el informe difundido ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Jujuy (2,8%), Tucumán (2,6%) y La Pampa (1,9%) fueron tres de las 24 jurisdicciones del país que crearon empleos respecto de 2015. Pese a esa situación, el sector privado tucumano tiene uno de los salarios de bolsillo más bajos de la Argentina: en 2016 se ubicó penúltimo, con $ 12.458 mensuales en promedio.



3- Llega el frío y el aumento del gas impactará en el uso de estufas



Los aumentos se darán a partir de junio



El invierno está a punto de llegar. Y con él no sólo aparecerá el frío, sino también los nuevos valores de la tarifa del gas que, hasta ahora, no se habían sentido en las boletas. Y es que, si bien el nuevo esquema de tarifas -que prevé un incremento del 30%- rige desde el 1 de abril, no todas las boletas que se emitieron han llegado con el reajuste total. Según Gasnor, la aplicación del cuadro tarifario es bimestral y, por lo tanto, en la boleta del período marzo-abril, el cobro de la tarifa es sólo por abril. En junio, las boletas llegarán, entonces, con una aplicación plena.



4- LA GACETA TV se presenta en sociedad con “Panorama Tucumano”



El proyecto fue anunciado ante empresarios de la provincia. En el encuentro se dieron detalles del contenido del programa y se mostró un adelanto de las producciones



El ciclo televisivo producido y comercializado por este diario fue presentado ante los máximos referentes del empresariado provincial. José Pochat, gerente general del diario, hizo un repaso por la historia de este medio al momento de destacar su potencial para superar el nuevo desafío. “Creemos que todo esto ha sido posible gracias a tres pilares fundamentales: la independencia editorial y el profesionalismo periodístico; la fidelidad de los lectores y la fidelidad a nuestra marca y el acompañamiento a lo largo de todo este tiempo de los anunciantes, de ustedes, de los que están acá”, analizó Pochat durante la presentación de la primera producción de LA GACETA TV que se hizo el martes en LA GACETA.



5- Por la inundación, interrogarán a una funcionaria del PE



Una comisión legislativa cita a Boscarino



El daño causado por las inundaciones en la provincia llevó a legisladores oficialistas y opositores a citar a una reunión a la secretaria de Obras Públicas, Cristina Boscarino. La convocatoria, aún sin fecha, fue resuelta ayer por la comisión de Obras Públicas. Según explicó el peronista Luis Morghenstein (PJ), presidente del comité legislativo, lo que pretenden es conocer el estado de situación de la provincia tras las crecidas en el sur y consultarle a la funcionaria del Poder Ejecutivo cuáles son los trabajos en curso y los proyectados para tratar de resolver este recurrente problema. “Queremos que, en un marco de madurez y de preocupación, se nos informe en qué podemos ayudar y qué herramientas legislativas necesita”, indicó.