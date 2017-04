Video: golpean a un presunto ladrón y un policía no hace nada por impedirlo

El video que muestra la golpiza que recibió un presunto ladrón se viralizó por las redes sociales en las últimas horas. Además de la violencia que se percibe en las imágenes, llama la atención la presencia de un policía que no toma ninguna medida para impedir que el individuo sea agredido.



Según se pudo averiguar, ocurrió tres semanas atrás, aproximadamente. Aparentemente, empleados de un comercio habrían descubierto al joven cometiendo un robo. No hay denuncia policial por el hecho.



En las imágenes se observa a dos mujeres que lo golpean y lo insultan. También aparecen dos hombres. Uno de ellos le propina varios golpes. En un momento del video es posible ver cómo le quitan las zapatillas.



Mientras todo esto ocurre, un hombre vestido con uniforme policial observa la situación y no interviene. Por momentos les pide a las mujeres que dejen de golpearlo, pero no hace mucho más que eso. Además, se advierte que el presunto ladrón está esposado o al menos tiene las manos atadas en su espalda.