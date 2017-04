Cinco cosas que hay que saber en el Día de San Expedito

Una fila de casi tres cuadras rodeaba esta mañana a la manzana donde la parroquia del Inmaculado Corazón de María, en Santiago 871. Miles de personas aguardaban cerca de dos horas y media para venerar a San Expedito en su día. Se espera que una multitud visite al patrón de las causas justas y urgentes para agradecerle por los milagros y para solicitarle nuevos pedidos.



El templo abrió sus puertas a las 5.45 para recibir a los fieles que estaban acampando desde ayer por la tarde, y las cerrará cerca de la medianoche. Durante toda la jornada habrá ocho misas (cuatro por la mañana y cuatro por la noche). Además, habrá una precesión dentro del templo y, por primera vez, la imagen del santo saldrá a la calle. "La imagen saldrá alrededor de las 20.45. Se cortará el tránsito en Santiago, entre Salta y Junín. Además habrá un show de fuegos artificiales", afirmó Adrián, voluntario de la secretaría parroquial a cargo de Olga Urchevich.





Las misas matutinas se llevaron a cabo a las 7, 8.30, 10 y 12, mientras que las vespertinas comenzarán a las 17, continuarán a las 18.30, a las 20 se realizará la ceremonia central y la última será a las 21.30. Todas estarán encabezadas por el padre Santiago Villena.



A las 11, el flujo de fieles era incesante para llegar a la imagen de San Expedito y llevarle algunas ofrendas, y dentro del templo los voluntarios de Cáritas trabajaban sin descanso para recibir y clasificar las donaciones de mercaderías y de flores. María Amalia y María De, responsables de Cáritas, contaron que los alimentos donados serán destinados para los damnificados por las inundaciones en el sur, además de las 230 familias a las que ayudan habitualmente. Con los claveles acercados por los fieles -detallaron- se realizarán distintas ornamentaciones para las misas vespertinas y con las rosas rojas harán una ofrenda especial para la misa central.





Lo que hay que saber del Día de San Expedito



- Hubo cuatro misas por la mañana y habrá cuatro más por la tarde: 17, 18.30, 20 y 21.30. La penúltima será la central.



- Alrededor de las 20.30 se realizará una procesión dentro de la parroquia del Inmaculado Corazón de María y, por primera vez, la imagen de San Expedito saldrá a la calle (alrededor de las 20.45) y será celebrado con fuegos artificiales.



- El tránsito será cortado en Santiago al 800 alrededor de las 20 y se liberará cuando se desconcentren los seguidores de San Expedito.



- Para saludar al santo hay que disponer al menos de 2.30 horas, que es el tiempo aproximado que demoraban esta mañana los files hasta ingresar a la parroquia.



- Desde la parroquia solicitaron, a quienes puedan, que aporten bolsones con mercadería en vez de flores. Los alimentos estarán destinados para los damnificados del sur de la provincia y para las 230 familias de la zona a las que asisten de manera permanente.





viajó desde Villa Mariano Moreno y a las 9.30 se sumó a la fila para ingresar a la parroquia. "Vino por promesas que tengo y por mis hijos. Vengo acá siempre que estoy en Tucumán, y si no, voy a la iglesia de Once, en Buenos Aires. Siempre me cumplió", afirmó la mujer.Las hermanasestaban delante de Cabrera, aguardado aún una cuadra de fila para poder ingresar al templo. La primera vive en El Chañar y la segunda en el barrio Policial. "Siempre le pido que mantenga bien a mi familia, y me cumple. Ahora vengo a agradecerle por una promesa que me cumplió", dijo María. Olga, en tanto, contó que hace casi tres años balearon en la pierda a su hijo y que pidió que todo saliera bien, y así fue.Los estudiantes son fieles devotos de San Expedito. Los hermanosse acercaron a las 9.20 a agradecer y a pedir. Afirmaron que ambos concurren cada 19 por allí. "Me estaba yendo mal en la facultad y mi novia me recomendó que viniera a San Expedito para pedirle que me ayude", contó él. Ella afirmó que conoció al santo a través de su hermano. "Estoy estudiando abogacía. Hace cinco o seis años que lo seguimos y siempre me cumplió", indicó Florencia.es de Buenos Aires pero hace poco se mudó a Tucumán. Afirmó que sigue al santo desde siempre, y que la ayudó mucho para recibirse como Licenciada en Administración de Empresas. "Ahora estoy buscando trabajo, eso vine a pedir. Al que puedo le recomiendo que venga. Siempre tengo una estampita en mi billetera. En cuanto un amigo me cuenta que está con problemas se la doy", aseguró.