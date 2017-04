Jaldo, duro con Alfaro: "se sentiría muy cómodo gobernando sin Concejo Deliberante"

Los cruces verbales entre la Gobierno provincial y las autoridades del municipio capitalino suman un nuevo capítulo. Esta mañana, el vicegobernador Osvaldo Jaldo cuestionó al intendente Germán Alfaro: “vive atacando a los poderes del Estado. Lo hizo con el Poder Judicial cuando hubo resoluciones que no lo favorecieron y ahora lo hace con el Poder Legislativo”.



El vicegobernador recibió esta mañana en la Legislatura a concejales capitalinos que responden al oficialismo provincial. “Invitamos al bloque justicialista porque entendemos que hay que tener una agenda en común; en la capital vive casi el 50% de los habitantes de la provincia”, manifestó. “La Municipalidad de la capital fue beneficiada con muchas medidas del Gobierno provincial. Algunas fueron medidas económicas, como los aportes por $20 millones y la refinanciación de la deuda, que se hizo sólo con la capital”, agregó.

Jaldo enumeró algunos problemas que le transmitieron los concejales con los que estuvo reunido y que, según ellos, la administración de la capital no resolvió. “Los concejales están preocupados por la situación económica del municipio. Los vecinos, por obras de infraestructura que están faltando en los espacios públicos y en lugares que se inundan”, especificó.

En ese contexto, criticó con dureza a Alfaro, quien había cuestionado al oficialismo provincial por las inundaciones que se produjeron en el sur. “El intendente vive atacando a los diferentes poderes del Estado. Yo trato de entenderlo, pero no lo comparto. Al intendente Alfaro le gustaría que no existiera la Legislatura ni el Concejo Deliberante; se sentiría muy cómodo gobernando sin el Concejo Deliberante. No nos olvidemos que el intendente Alfaro tiene una formación militar y los concejos deliberante y las legislaturas no existen en los gobiernos de facto”, concluyó.