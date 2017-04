Oriana Sabatini reveló las dificultades de su amor 2.0 con Julián Serrano

A pocos días de festejar su tercer año de noviazgo con Julián Serrano, la bella Oriana Sabatini confesó los constantes reclamos y las dificultades de conformar una pareja 2.0, con miles de fanáticos en las redes sociales.



Oriana, tiene 21 años, es hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini, es modelo y desde su adolescencia es la novia de Serrano, un youtuber de 23 que además es una celebridad en Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat y, por supuesto, YouTube.







“Y, es un tema… La verdad es que cada vez me cansa más la dependencia al celular. Pobre Julián, todo el día me tiene que soportar diciéndole: ‘¡dejá el teléfono!’”, explicó Oriana, en una entrevista concedida a la revista Luz.“Entiendo que es su trabajo y que es una herramienta de información vital, pero cada tanto lo obligo a apagarlo. Yo también uso bastante el celu, pero aun así me espanta un poco esta dependencia que tenemos. No quiero que mi vida se transforme en una red social. Ni tampoco quiero vivir buscando la foto perfecta, estudiando a mis seguidores, haciendo lo que sea por likes… Es un like, ¡no es la vida!”, aseguró la jovencita, que transita sus primeros papeles como actriz.Aunque en las redes se los vea felices y sonrientes, Oriana reveló el costado negativo de la excesiva exposición a la que se somete a diario Serrano. "Hay días que termino siendo una especie de observadora de mi propia vida. O al revés, me entero lo que Julián está haciendo por la web… Es algo raro de explicar, pero si te empezás a dar rosca, te podés sentir excluida”, se sinceró la modelo.