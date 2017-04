Insólito: por los gemidos de una pareja suspendieron un partido de tenis

SARASOTA, Estados Unidos.- Los tenistas Francis Tiafoe y Mitchell Krueger debieron interrumpir ayer el partido que disputaban por el Challenger ATP de Sarasota debido a los gemidos de una pareja.



En pleno juego, los tenistas comenzaron a escuchar los sonoros gemidos de una pareja, que estaba manteniendo relaciones sexuales en las inmediaciones de la cancha.



hey, Francis Tiafoe, ¿estamos a punto de convertirnos en un fenómeno viral?





