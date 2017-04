1- Sospechan que cuatro jóvenes mataron a Ornella



Una testigo dijo que vio parte del ataque



Una joven declaró que había sido testigo del ataque sufrido por Ornella Dottori, la adolescente encontrada sin vida en un campo de soja de Alberdi. Según la versión de la informante, quienes la secuestraron fueron “Pomelo”, “Cabrera”, “Bomba” y “Perrito”, todos jóvenes de la zona. Los primeros tres ya se encuentran tras las rejas, pero la Policía aún no puede hallar al último, que habría sido quien ahorcó a la muchacha. Se trata de un joven de 22 años que estuvo con Ornella el día que desapareció, según la grabación de una cámara de seguridad que filmó a ambos cuando caminaban por una calle de Alberdi.



2- Se pone en marcha el plan para inhabilitar los celulares robados



La iniciativa entra en vigencia hoy, a nivel nacional. Los usuarios deben informar que son los usuarios del teléfono y en caso de robo, sólo tienen que llamar al *910 desde cualquier línea para dar de baja el móvil



Todos los usuarios de teléfonos celulares estarán obligados desde hoy -y con un plazo de seis meses- a asociar su DNI con la titularidad de la línea, en el marco de un plan que se lanzó a nivel nacional para luchar contra el robo de estos aparatos. La idea de las autoridades es bloquear de forma total a aquellos móviles que caigan en las manos de asaltantes o arrebatadores. Según informó el año pasado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en Argentina se roban unos 175 celulares por hora y unos 4.195 por día. Por este motivo se planteó esta problemática en la reunión del Consejo de Seguridad del Interior y entre todos los funcionarios del país se decidió optar por este plan, que se llama “Nominatividad en telefonía móvil”. Según se informó, los usuarios podrán reportar el robo al *910 desde cualquier teléfono y la empresa de inmediato inutilizará el artefacto, sin importar que le cambien el chip o la batería. En caso de recuperarlo, basta con informarlo para que la empresa lo ponga en funcionamiento de nuevo. La norma funcionará en todos los países del Mercosur, y en Tucumán se verá complementada por operativos que realizarán la Policía, la AFIP y Rentas, según adelantó el secretario de Seguridad Ciudadana, Paul Hofer.



3- San Martín quiere asociarse a los festejos del cumpleaños de Cagna



En su cumple 47, el técnico “Santo” espera que el equipo le regale una victoria frente a Crucero del Norte, tras 39 días de sequía en la B Nacional. El partido se jugará en La Ciudadela, a las 21.30, y podrá verse por la señal TyC Sports Play.



4- El PE acordó un 23% de suba para Salud



Los gremios de la salud y el Gobierno provincial sellaron la paritaria del sector: 23% en dos cuotas (12% retroactivo a marzo y 11% en septiembre). “Estamos prácticamente culminando todos los acuerdos de las paritarias, y con recursos provinciales”, destacó el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, tras firmar el acta ayer por la noche con ATSA, UPCN, ATE y AME. Hoy rubricarán el acuerdo los dos gremios del sector restantes: Sitas y SUMAR.



5- Piden que, cuando cierre el aeropuerto, la Nación traslade a viajeros a Termas



Durante tres meses, desde el 1 de junio, el aeropuerto tucumano estará cerrado por refacciones. Los vuelos serán trasladados a Las Termas de Río Hondo. Todavía no está resuelto quién se hará cargo de llevar a los pasajeros hasta esa aeroestación, ubicada a casi 100 km de Tucumán. Aerolíneas Argentinas anunció que no lo hará, ya que los cambios no dependen de la compañía; Latam no hizo anuncios, pero se espera que actúe de la misma forma. Sebastián Giobellina, presidente del Ente de Turismo, gestiona que el Ministerio de Transporte de la Nación facilite ese servicio, como lo hizo con las refacciones del aeropuerto de Mendoza, el año pasado.