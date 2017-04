Confirmaron la primera participante de Gran Hermano Famosos

Vuelve el reality más visto en el país y comienzan a sonar los nombres de sus participantes. Gran Hermano, en su edición "famosos", ya tiene algunas figuras definidas.

La edición se verá por el canal América y seleccionarán a participantes mediáticos que van a dar mucho que hablar en la convivencia, según lo afirmó Primicias Ya.

Desde hace unos días, la producción del programa comenzó a tantear algunos de los nombres que quieren en la casa y que recién saldría al aire en agosto. La primera elegida que firmaría contrato en los próximos días es Maypi Delgado, ex Gran Hermano y modelo.

Entre la lista de los posibles invitados figuran: Francisco Delgado, ganador de "GH 2015" y el de Rocío Gancedo. Además, otro de los convocados fue Mariano de la Canal y el fan de Wanda Nara que se encuentra, trabajando en Bolivia.

Según dijo el portal, la figura más esperada es Charlotte Caniggia, quien ya participó en Gran Hermano Vip de España.

En las últimas horas se supo que otro de los nombres que suenan es el de Sebastián Cobelli, que se hizo más popular cuando contrajo matrimonio con Fernanda Vives.

Otros famosos que suenan para que entren a la casa más famosa del país son el de Guido Süller y Sabrina Ravelli.

"Me llamaron y acepté. Ya convocaron a varios y después verán ellos. Pero a mí me consultaron si quería entrar y dije que me gustaría", señaló la Maypi en diálogo con el portal.

"La experiencia me encantó cuando estuve y me resultó divertido. Ahora sería ir por todo y ojalá esté bueno", agregó.

"Mi idea es seguir creciendo en los medios y la verdad es que el verano que pasó tomé una mala decisión que fue no hacer teatro en temporada y se me cortó mucho el trabajo. Entonces cuando me llamaron para esto lo pensé porque no sé si es lo que yo busco porque la realidad es que quiero un perfil más periodístico y me estoy metiendo mucho en la moda. Pero acepté para seguir vigente", destacó.