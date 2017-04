El trauma de una ex Gran Hermano: "a los seis años, la hija de una amiga de mi mamá abusó de mí"

Rocío Gancedo se animó a contar, por primera vez, un drama que la acompaña desde su niñez. La ex Gran Hermano reveló en Intrusos que una adolescente abusó de ella cuando era sólo una niña.

Según la joven mediática, estas fueron las verdaderas razones del desequilibrio emocional que la llevaron a internarse por propia voluntad, detalla Pronto.

Con lágrimas en los ojos y un nerviosismo evidente, la rubia se sinceró y dijo que sentía vergüenza al confesar que había sido víctima de abuso. "Mamá me mandaba a jugar a la casa de la hija de una amiga suya, que tenía 15 años. Ya tenía novio ella y estaba desarrollada, yo tenía seis años y era una nena".

"Esta chica se aprovechaba de mí; no quiero contar detalles por respeto a muchas nenas y nenes que pasan por lo mismo que yo. A mí se me planteó como un juego que me terminó gustando. Yo sentía a la vez una culpa tremenda, porque era algo que tenía que hacer a escondidas".

Cuando le preguntaron si había llegado a contarle esta situación a su mamá, Gancedo se quebró: "se lo conté y me dijo que me quedara tranquila. Que las dos estábamos descubriendo la sexualidad, lo minimizó. Recién cuando murió mi papá me di cuenta qué era lo que me había pasado".

Hoy por hoy, la rubia está distanciada de su madre aunque admite: "yo la amo, pero siento que pasaron muchas cosas".