Cristina pidió la nulidad de su procesamiento en la causa por la obra pública

BUENOS AIRES.- La ex presidente Cristina Fernández de Kirchner reclamó hoy la nulidad del procesamiento en su contra en la causa en la que se la acusa de haber direccionado la obra pública en favor del detenido empresario Lázaro Báez.



La ex mandataria hizo la presentación judicial a través de su abogado, Carlos Beraldi, ante la sala I de la Cámara Federal porteña que la había convocado hoy a una audiencia para fundamentar la apelación al fallo en su contra.



En un extenso texto, que la ex mandataria difundió por redes sociales, su abogado pidió que se deje sin efecto el procesamiento y el embargo millonario y volvió a denunciar una "persecución política" en contra de su defendida.



El texto, dividido en dos grandes partes, comienza con la contextualización del procesamiento en contra de la ex mandataria e incluye un largo análisis de la situación política que, según la presentación, propició el fallo.



Desde que la ex presidenta finalizó su mandato en diciembre de 2015 "ha sido ya procesada en tres oportunidades, sin que existan los más mínimos elementos fácticos o jurídicos que justifiquen tales pronunciamientos", sostuvo Beraldi.



El abogado de la ex jefa de Estado rechazó que su defendida haya ordenado el direccionamiento de la obra pública en favor de Báez y cuestionó en duros términos a los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Ignacio Mahíques y al juez Julián Ercolini, quienes propiciaron su procesamiento.





"Durante ocho años investigaron la misma supuesta asociación ilícita en el marco de un expediente `madre´ en el cual jamás encontraron elemento incriminatorio alguno para ordenar autos de procesamiento o tan siquiera alguna medida cautelar dirigida a hacer cesar o detener tan ´evidente´ maniobra", sostuvo.

"Durante ocho años investigaron la misma supuesta asociación ilícita en el marco de un expediente en el cual jamás encontraron elemento incriminatorio alguno", sostuvo Beraldi.



En la argumentación que presentó por escrito ante los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, Beraldi sostuvo que esta causa está vinculada con una anterior, del 2008, abierta a partir de una denuncia presentada por Elisa Carrió en la que no habían elementos incriminatorios contra la ex presidenta pero que eso cambió con el nuevo gobierno. (Télam)