Cuánto cuesta y a partir de cuándo se puede viajar desde Tucumán a Lima y a Santiago del Chile

Luego de que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) autorizara a la empresa Grupo Latam a operar servicios entre Santiago de Chile y Tucumán y Rosario; y entre Lima y Tucumán y Mendoza, la compañía puso a la venta los vuelos desde el "Jardín de la República" hacia las capitales de Perú y de Chile.

Los viajes están a disposición a partir del 2 de septiembre. Los vuelos desde el aeropuerto Benjamín Matienzo saldrán los días lunes, viernes y sábado, mientras que la vuelta desde el aeropuerto Jorge Chávez serán los jueves, viernes y domingos. El valor del pasaje ida y vuelta es de U$S 440, unos $ 6,776.



Respecto de la ruta Tucumán (TUC) - Santiago de Chile (SCL), hasta el momento figura una sola frecuencia semanal en la página oficial de Latam: los lunes para la ida y viernes para el regreso. El primer vuelo de esta ruta será el lunes 2 de octubre, a las 11 de la mañana, llegando a las 13 a la capital chilena (dos horas de vuelo, porque no hay cambio de horario). El primer regreso, en tanto, es el viernes 6 de octubre, a las 8 de la mañana.



Tanto en las idas como en el regreso figuran como agotados los pasajes con tarifa base; por eso, y aunque sea una hora menos de vuelo que a Lima, el costo de ida y vuelta en vuelos directos asciende a U$S 434 ($ 6682 al cambio actual).



El Gobierno autorizó los vuelos directos desde Tucumán hacia Lima y Santiago de Chile



Las autorizaciones fueron publicadas hoy en diferentes resoluciones en el Boletín Oficial, y se enmarcan en las solicitudes formuladas en 1996 y en los acuerdos bilaterales de Servicios Aéreos Subregionales firmados por la Argentina con Chile y Perú.