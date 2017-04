Se suicidó Steve Stephens, el asesino de Facebook

CLEVELAND, Estados Unidos.- El hombre que según la policía publicó un video en Facebook en el que mata a un anciano se suicidó el martes tras una "breve persecución" de oficiales de la policía de Pensilvania.



Steve Stephens fue acusado de matar el domingo en Cleveland a Robert Godwin, de 74 años, antes de huir en un auto y subir las imágenes del hecho a Facebook, desatando una búsqueda a nivel nacional.



"Tras una breve persecución, Stephens se suicidó", dijo la policía en Twitter, sin dar más detalles del hecho.





Chief Williams: PA State Police received a tip about the whereabouts of Steve Stephens, short pursuit occurred and ended in his death.