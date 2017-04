Jaldo le respondió a Cano: "está perdido en tiempo y espacio"

En medio del fuego cruzado entre el oficialismo y la oposición por las inundaciones, el vicegobernador Osvaldo Jaldo se defendió hoy de las críticas lanzadas por el titular del Plan Belgrano, José Cano, quien acusó al gobierno provincial de utilizar políticamente a los afectados. "Cano está perdido en tiempo y espacio", disparó el titular del Poder Legislativo al inaugurar pavimento en El Manantial.



"A él lo han lanzado como gobernador para elecciones que se realizarán en 2019. Hasta eso la gente se va a olvidar de él. Nosotros nos estamos manejando con mucho respeto hacia la gente. Estamos dando respuestas concreta", afirmó en rueda de prensa.



Jaldo enumeró que el Gobierno provincial ya puso en vigencia un subsidio de $ 25.000 para electrodomésticos a quienes perdieron todo a causa de las inundaciones en el sur de la provincia, al tiempo que afirmó que, a través de la Caja Popular, podrá a disponibilidad de los afectados un crédito de $ 25.000 a costo cero y con seis meses de gracias.



En ese contexto, solicitó a los funcionarios nacionales en Tucumán (Cano y Domingo Amaya, secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación) que incrementen los montos de la Asignación Universal por Hijo, la jubilación y la pensión de quienes sufrieron las inundaciones en los departamentos de La Cocha, Alberdi, Graneros y Simoca. "Hay gente que hoy está viviendo el verdadero desastre. Que los funcionarios nacionales que viven en Tucumán se pongan la camiseta de la provincia", solicitó.



Respecto a las críticas lanzadas por la oposición a la gestión de José Alperovich, denunciando que no se hicieron obras, Jaldo (ex ministro del Interior) sostuvo: "falta de todo un poco. Hay obras por hacer. Se hicieron obras y se tendrían que haber hecho muchas más. También tenemos que controlar los desmontes y tenemos que ver qué estamos haciendo a favor o en contra de la naturaleza", dijo.



El vicegobernador, a cargo de manera provisional del Ejecutivo, ahondó que para hablar de lo ocurrido en La Madrid hay que tener un contexto nacional. "La República Nacional tuvo en menos de 90 días 12 provincias inundadas. Esto va más allá de Tucumán. Hemos tenido un fenómeno climático muy grande. No es normal lo que está pasando", remarcó.