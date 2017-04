Ofrecen U$S 50.000 de recompensa para detener al asesino de Facebook

WASHINGTON, Estados Unidos.- Las autoridades de Cleveland, estado norteamericano de Ohio, desplegaron desde ayer un gran operativo para dar con el sospechoso que mostró a través de Facebook cómo asesinaba a un hombre de 74 años.



El sospechoso, identificado como Steve Stephens, aseguró además haber matado a otras personas, lo cual no ha sido aún verificado, según la Policía.



La transmisión fue hecha a través de Facebook Live. Según se especula, Stephens eligió a su víctima en la calle al azar y le disparó a sangre fría, recordó DPA.



A sangre fría: mató a un hombre en plena calle y lo transmitió por Facebook





La víctima iba camino a casa después de una cena de Pascua con sus hijos, cuando se produjo el asesinato. "Lo que pasó hoy no tiene sentido", dijo el jefe de Policía de Cleveland,Por el momento, no hay indicios del paradero de Stephens, que se dio a la fuga tras la publicación del video. Las autoridades ofrecieron una recompensa de U$S 50.000 por datos que permitan dar con él."Este individuo está armado y es peligroso, y francamente, en este momento podría estar en muchos lugares", dijo, agente especial del FBI en Cleveland, en una conferencia de prensa.La búsqueda se amplió del estado de Ohio, en el Medio Oeste del país, hacia otros cinco estados vecinos y a otras zonas. Tras más de 18 horas podría encontrarse muy lejos de la escena del crimen, dijo la policía.Por su parte,se mostró más confiado con respecto al curso de las investigaciones y confía en un rápida detención de Stephens. "Va a pasar y va a suceder muy rápidamente", dijo el también funcionario del FBI.Sin embargo, los investigadores no tienen información sobre el posible paradero del fugitivo ni tampoco una idea clara del motivo del asesinato.El presunto autor no tiene antecedentes criminales. "Su expediente muestra algunos violaciones de tránsito, nada más", indicó Williams, agregando que al inicio de la investigación detectives de Cleveland se comunicaron por teléfono móvil con Stephens y trataron de convencerlo de que se rindiera."Obviamente, él tiene problemas muy, muy profundos", dijo el jefe policial y apuntó que la familia de Stephens está cooperando con las autoridades."El objetivo aquí es encontrar al sr. Stephens antes de que se cometan otros delitos", dijo Anthony. "Tenemos que sacar a este individuo de la calle", enfatizó.El asesinato no se transmitió en directo como se había sospechado inicialmente. El vídeo fue subido después del hecho, según los medios, citando a un portavoz de Facebook.El sospechoso estaba "enojado con su novia" y por lo tanto le disparó a la gente, dijo la madre de Stephens a la emisora CNN. La novia del hombre está colaborando con la policía y está en un "lugar seguro", informó Williams.