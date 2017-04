"¿Qué necesito ahora? Un hijo", la respuesta del padre del hincha de Belgrano al llamado del presidente de la AFA

CÓRDOBA.- Luego de la muerte de Emanuel Balbo, el mundo del fútbol quedó de luto. En medio del dolor, Raúl Balbo (padre de la víctima que falleció tras ser arrojado de la tribuna de Belgrano luego de una discusión con otros hinchas) recibió ayer el llamado de Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA.

El directivo se puso a disposición de la familia ante la tragedia, pero Raúl tuvo una dura respuesta. Él mismo contó lo que le sucedió con Tapia: "me dio su teléfono, se puso a disposición, me preguntó qué necesitaba… ¿Ahora? Nada, le dije. Un cerebro para mi hijo, ¿qué otra cosa? Un hijo. Ya no dejan entrar a los visitantes y a violencia es entre los de la misma camiseta. ¿Ahora van a jugar a puertas cerradas?".

Tapia no tuvo mucho más para decir, pero el llamado existió y los medios se hicieron eco de la respuesta de dolor por parte de la familia Balbo.