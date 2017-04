Garavano pidió prudencia para tratar la denuncia de Carrió contra Lorenzetti

CAMBIEMOS-GARAVANO 04-18 A--- CAMBIEMOS-GARAVANO 04-18 A--- GARAVANO PIDE SER "MUY PRUDENTES" ANTE DENUNCIAS DE CARRIO CONTRA LORENZETTI Y PIDE QUE "INSTITUCIONES FUNCIONEN" BUENOS AIRES, abr 18 (DyN) - El ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró hoy que desde el Gobierno hay que "ser muy prudentes" respecto de la denuncia de la diputada Elisa Carrió contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, por presunta corrupción, y abogó porque "las instituciones funcionen y se analicen las cuestiones que plantea" la legisladora. "La diputada ha presentado un pedido de juicio político y ella señala tener elementos; eso es lo que tendrá que analizar en su momento la Comisión de Juicio Político del Congreso", expresó, en medio de las acusaciones de Carrió contra Lorenzetti, a quien llegó a equiparar con "el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido en el Poder Judicial". Consultado por radio La Red sobre las denuncias de Carrió, Garavano manifestó: "Quiero ser muy cuidadoso con esto; se trata de una representante importante del espectro del Gobierno y es una acusación contra el presidente de la Corte, así que me parece que tenemos que tratar de ser muy prudentes y ver que las instituciones funcionen y se analicen las cuestiones que plantea la diputada". El ministro de Justicia insistió en su actitud de cautela al ratificar que, como funcionario, tiene "una buena relación institucional" con el titular del alto tribunal. "Lo conocía previamente poco y en este año y medio hemos tenido un diálogo institucional como con el resto de los ministros de la Corte", abundó. Ante una pregunta sobre las acusaciones de Carrió, Garavano remarcó: "No puedo entrar a juzgar en detalle las cuestiones que ha señalado la diputada" contra el magistrado de la Corte. Cuando se le preguntó si el Poder Ejecutivo podría instruir eventualmente a su representante en el Consejo de la Magistratura para que impulse el juicio político de Lorenzetti, el funcionario sostuvo que "eso corresponde únicamente al Congreso de la Nación en la Comisión de Juicio Político". "El Consejo de la Magistratura en el ámbito federal solo llega hasta los jueces de cámara y no tiene competencia en los jueces de la Corte", explicó. Ayer, luego de que Carrió relacionara a Lorenzetti con las denuncias que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito, el presidente Mauricio Macri salió a respaldar a su socia de Cambiemos. A través de su cuenta oficial en Twitter, el jefe de Estado afirmó: "Quiero dejar claro mi respaldo a la Dra. Carrió frente a las denuncias judiciales que se le han hecho". En un segundo mensaje, Macri enfatizó: "Conozco la honradez de Elisa Carrió y su calidad moral. Confío plenamente en ella". SC SA K-9762 DYN 06:59 04-18-17

BUENOS AIRES.- El ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró hoy que desde el Gobierno hay que "ser muy prudentes" respecto de la denuncia de la diputada Elisa Carrió contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, por presunta corrupción, y abogó porque "las instituciones funcionen y se analicen las cuestiones que plantea" la legisladora.

"La diputada ha presentado un pedido de juicio político y ella señala tener elementos; eso es lo que tendrá que analizar en su momento la Comisión de Juicio Político del Congreso", expresó, en medio de las acusaciones de Carrió contra Lorenzetti, a quien llegó a equiparar con "el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido en el Poder Judicial".

Consultado por radio La Red sobre las denuncias de Carrió, Garavano manifestó: "Quiero ser muy cuidadoso con esto; se trata de una representante importante del espectro del Gobierno y es una acusación contra el presidente de la Corte, así que me parece que tenemos que tratar de ser muy prudentes y ver que las instituciones funcionen y se analicen las cuestiones que plantea la diputada".

El ministro de Justicia insistió en su actitud de cautela al ratificar que, como funcionario, tiene "una buena relación institucional" con el titular del alto tribunal.

"Lo conocía previamente poco y en este año y medio hemos tenido un diálogo institucional como con el resto de los ministros de la Corte", abundó.

Ante una pregunta sobre las acusaciones de Carrió, Garavano remarcó: "No puedo entrar a juzgar en detalle las cuestiones que ha señalado la diputada" contra el magistrado de la Corte.

Cuando se le preguntó si el Poder Ejecutivo podría instruir eventualmente a su representante en el Consejo de la Magistratura para que impulse el juicio político de Lorenzetti, el funcionario sostuvo que "eso corresponde únicamente al Congreso de la Nación en la Comisión de Juicio Político".

"El Consejo de la Magistratura en el ámbito federal solo llega hasta los jueces de cámara y no tiene competencia en los jueces de la Corte", explicó.

Ayer, luego de que Carrió relacionara a Lorenzetti con las denuncias que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito, el presidente Mauricio Macri salió a respaldar a su socia de Cambiemos.

A través de su cuenta oficial en Twitter, el jefe de Estado afirmó: "Quiero dejar claro mi respaldo a la Dra. Carrió frente a las denuncias judiciales que se le han hecho".

En un segundo mensaje, Macri enfatizó: "Conozco la honradez de Elisa Carrió y su calidad moral. Confío plenamente en ella". (DYN)

BUENOS AIRES.- El ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró hoy que desde el Gobierno hay que "ser muy prudentes" respecto de la denuncia de la diputada Elisa Carrió contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, por presunta corrupción, y abogó porque "las instituciones funcionen y se analicen las cuestiones que plantea" la legisladora.



"La diputada ha presentado un pedido de juicio político y ella señala tener elementos; eso es lo que tendrá que analizar en su momento la Comisión de Juicio Político del Congreso", expresó, en medio de las acusaciones de Carrió contra Lorenzetti, a quien llegó a equiparar con "el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido en el Poder Judicial".



Leer más: Carrió pidió juicio político para Lorenzetti



Consultado sobre las denuncias de Carrió, Garavano manifestó: "Quiero ser muy cuidadoso con esto; se trata de una representante importante del espectro del Gobierno y es una acusación contra el presidente de la Corte, así que me parece que tenemos que tratar de ser muy prudentes y ver que las instituciones funcionen y se analicen las cuestiones que plantea la diputada".



El ministro de Justicia insistió en su actitud de cautela al ratificar que, como funcionario, tiene "una buena relación institucional" con el titular del alto tribunal.

Macri: "Conozco la honradez de Elisa Carrió y su calidad moral. Confío plenamente en ella"



"Lo conocía previamente poco y en este año y medio hemos tenido un diálogo institucional como con el resto de los ministros de la Corte", abundó.



Ante una pregunta sobre las acusaciones de Carrió, Garavano remarcó: "No puedo entrar a juzgar en detalle las cuestiones que ha señalado la diputada" contra el magistrado de la Corte.



Cuando se le preguntó si el Poder Ejecutivo podría instruir eventualmente a su representante en el Consejo de la Magistratura para que impulse el juicio político de Lorenzetti, el funcionario sostuvo que "eso corresponde únicamente al Congreso de la Nación en la Comisión de Juicio Político".



"El Consejo de la Magistratura en el ámbito federal solo llega hasta los jueces de cámara y no tiene competencia en los jueces de la Corte", explicó.



Ayer, luego de que Carrió relacionara a Lorenzetti con las denuncias que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito, el presidente Mauricio Macri salió a respaldar a su socia de Cambiemos.



A través de su cuenta oficial en Twitter, el jefe de Estado afirmó: "Quiero dejar claro mi respaldo a la Dra. Carrió frente a las denuncias judiciales que se le han hecho".



En un segundo mensaje, Macri enfatizó: "Conozco la honradez de Elisa Carrió y su calidad moral. Confío plenamente en ella". (DYN)