Video: mientras Balbo agonizaba, hinchas de Belgrano lo insultaban

CÓRDOBA.- Unos videos que aparecieron en las últimas horas evidenciaron que mientras Emanuel Balbo agonizaba tras ser lanzado al vacío desde la tribuna, una multitud de Belgrano lo insultaba y cantaba en contra de Talleres. Casi toda la hinchada descalifica y se burla del joven moribundo, a quien acusaron ser hincha de la "T".





La barbarie en el Kempes from cadena3 on Vimeo.



"Gallina, puta la puta que te parió" o "El que no salta es de la 'T'", son las canciones que se escuchan en un video que subió el medio cordobés Cadena 3. El propio secretario de Seguridad de Córdoba, Diego Hak, declaró que "Emanuel estaba inconsciente en el piso y la gente lo insultaba en vez de asistirlo".





En otra filmación que circula por las redes sociales, además, se ve a Balbo sin zapatillas segundos después de haber caído más de tres metros para escapar de los golpes. Sólo una voz de cordura irrumpe entre tantos insultos y pide a los que cantan que se calmen. Balbo falleció ayer , a los 22 años, a causa de las severas lesiones sufridas el sábado a la tarde, cuando fue arrojado al vacío desde una tribuna mientras se disputaba el clásico cordobés.El dolor por el fallecimiento de Balbo conmovió a los fanáticos de todos los clubes, muchos de los cuales se autoconvocaron en adyacencias de la cancha del barrio Alberdi, donde convivieron hinchas de Talleres, Belgrano, Instituto, River, Boca, Godoy Cruz y Lanús, entre otros.La movilización por avenida Colón tuvo su fin en la central de policía, donde los participantes pidieron respuestas a la justicia, en el lugar donde horas antes se entregó Oscar "Sapo" Gómez, indicado como el instigador del asesinato del joven.