Ningún sindicato se fue conforme de la reunión paritaria, afirman dirigentes docentes

Suteba "Ninguno de los sindicatos nos fuimos conformes" de la reunión paritaria docenteSIN042 (SIN042)Prioridad: Rutina Categoria: POLíTICA Fecha : 18 de abril Palabras : 00531Destino : TODDOCENTES-BUENOS AIRES-SUTEBA/Suteba: "Ninguno de los sindicatos nos fuimos conformes" de la reunión paritaria docenteLa secretaria gremial del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), María Laura Torre, dijo que "ninguno" de los sindicatos se retiró "conforme" tras la reunión que los gremios docentes mantuvieron ayer con funcionarios del gobierno de Maria Eugenia Vidal en el marco de las negociaciones paritarias."Ninguno de los sindicatos nos fuimos conformes. Quedó el cuarto intermedio, esperamos que nos convoquen esta semana y, si no sucede, ya estamos con el mandato de nuestros compañeros para la continuidad de las medidas de fuerza", dijo Torre.Al hacer una evaluación del encuentro, destacó que "el gobierno entregó una hoja con la propuesta a los periodistas y otra a los docentes, y que ambas eran diferentes", lo que tildó de "mala fe"."Estábamos comenzando a leer dos hojitas con la propuesta y otros compañeros nos mandaban por Whatsapp una propuesta diferente que la que nos daban a nosotros, porque la había entregado en la mesa de periodistas el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es actuar de mala fe. Aparte es distinta y la nuestra no tiene ni un logo", remarcó.Contó que "el aumento salarial pasó de un 19% en tres etapas a un 20% en cuatro etapas, el reconocimiento que venimos planteando por la pérdida salarial del año pasado, en la propuesta anterior hablaba de 500 pesos y ahora 750, en lo que le dieron a los periodistas no es verdad, estos 750 pesos son por única vez".Además, señaló que "en la propuesta que les entregaron a los periodistas dicen que para en 2017 el 50% de los docentes va a ganar 23.000 pesos"", y acusó al Ejecutivo bonaerense de dar por hecho que "la mayoría tenemos doble cargo", para llegar a esos guarismos.Torre desmintió que con el 20% de aumento este año los docentes pasen de ganar 19.200 pesos a 23.500 pesos de promedio. "Es mentira, con esta propuesta una maestra de grado llega a septiembre cobrando 11.761 pesos, llega al 20% de aumento en septiembre y, la que más antigüedad tiene, llega a septiembre con el 20% a cobrar 15.700 pesos", sostuvo en declaraciones a radio Del Plata.Por último, la dirigente sindical contó que "en la propuesta que le dieron al periodismo hablan de un presentismo de 5.300 pesos y en la nuestra plantean que habría un monto por presentismo si logran bajar (el ausentismo) un 10%". "Cuando le pregunto al ministro Lacunza si nos dan la grilla salarial para saber cuánto va a ganar una maestra, una directora, un preceptor, nos contestaron 'ustedes quieren descuartizar la oferta salarial'", finalizó.El gobierno bonaerense ofreció a los docentes un acuerdo hasta el 2019 que incluye para este año una suma fija de 750 pesos por cargo en compensación por la pérdida del poder adquisitivo del 2016 y un aumento salarial de 20 por ciento como piso o lo que mida la inflación, y si bien no se llegó a un acuerdo, los gremios lo analizarán pero sin tomar medidas de fuerza.La propuesta, que fue presentada a los gremios en el marco de una reunión paritaria realizada en el ministerio de Economía provincial, en La Plata, incluía también un adicional del orden de los 5.300 pesos al año por presentismo. (Télam)

BUENOS AIRES.- La secretaria gremial del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), María Laura Torre, dijo que ninguno de los sindicatos se retiró conforme tras la reunión que los gremios docentes mantuvieron ayer con funcionarios del gobierno de Maria Eugenia Vidal en el marco de las negociaciones paritarias.

"Ninguno de los sindicatos nos fuimos conformes. Quedó el cuarto intermedio, esperamos que nos convoquen esta semana y, si no sucede, ya estamos con el mandato de nuestros compañeros para la continuidad de las medidas de fuerza", dijo Torre.

Al hacer una evaluación del encuentro, destacó que "el gobierno entregó una hoja con la propuesta a los periodistas y otra a los docentes, y que ambas eran diferentes", lo que tildó de "mala fe".

Contó que "el aumento salarial pasó de un 19% en tres etapas a un 20% en cuatro etapas, el reconocimiento que venimos planteando por la pérdida salarial del año pasado, en la propuesta anterior hablaba de 500 pesos y ahora 750, en lo que le dieron a los periodistas no es verdad, estos 750 pesos son por única vez".

Además, señaló que "en la propuesta que les entregaron a los periodistas dicen que para en 2017 el 50% de los docentes va a ganar 23.000 pesos"", y acusó al Ejecutivo bonaerense de dar por hecho que "la mayoría tenemos doble cargo", para llegar a esos guarismos.

Torre desmintió que con el 20% de aumento este año los docentes pasen de ganar 19.200 pesos a 23.500 pesos de promedio.

"Es mentira, con esta propuesta una maestra de grado llega a septiembre cobrando 11.761 pesos, llega al 20% de aumento en septiembre y, la que más antigüedad tiene, llega a septiembre con el 20% a cobrar 15.700 pesos", sostuvo en declaraciones a radio Del Plata.

Por último, la dirigente sindical contó que "en la propuesta que le dieron al periodismo hablan de un presentismo de 5.300 pesos y en la nuestra plantean que habría un monto por presentismo si logran bajar (el ausentismo) un 10%".

"Cuando le pregunto al ministro Lacunza si nos dan la grilla salarial para saber cuánto va a ganar una maestra, una directora, un preceptor, nos contestaron 'ustedes quieren descuartizar la oferta salarial'", finalizó. (Télam)

BUENOS AIRES.- La secretaria gremial del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), María Laura Torre, dijo que ninguno de los sindicatos se retiró conforme tras la reunión que los gremios docentes mantuvieron ayer con funcionarios del gobierno de Maria Eugenia Vidal en el marco de las negociaciones paritarias.

"Ninguno de los sindicatos nos fuimos conformes. Quedó el cuarto intermedio, esperamos que nos convoquen esta semana y, si no sucede, ya estamos con el mandato de nuestros compañeros para la continuidad de las medidas de fuerza", dijo Torre.

Al hacer una evaluación del encuentro, destacó que "el gobierno entregó una hoja con la propuesta a los periodistas y otra a los docentes, y que ambas eran diferentes", lo que tildó de "mala fe".

Contó que "el aumento salarial pasó de un 19% en tres etapas a un 20% en cuatro etapas, el reconocimiento que venimos planteando por la pérdida salarial del año pasado, en la propuesta anterior hablaba de 500 pesos y ahora 750, en lo que le dieron a los periodistas no es verdad, estos 750 pesos son por única vez".

Además, señaló que "en la propuesta que les entregaron a los periodistas dicen que para en 2017 el 50% de los docentes va a ganar 23.000 pesos"", y acusó al Ejecutivo bonaerense de dar por hecho que "la mayoría tenemos doble cargo", para llegar a esos guarismos.

Torre desmintió que con el 20% de aumento este año los docentes pasen de ganar 19.200 pesos a 23.500 pesos de promedio.

"Es mentira, con esta propuesta una maestra de grado llega a septiembre cobrando 11.761 pesos, llega al 20% de aumento en septiembre y, la que más antigüedad tiene, llega a septiembre con el 20% a cobrar 15.700 pesos", sostuvo en declaraciones a radio Del Plata.

Por último, la dirigente sindical contó que "en la propuesta que le dieron al periodismo hablan de un presentismo de 5.300 pesos y en la nuestra plantean que habría un monto por presentismo si logran bajar (el ausentismo) un 10%".

"Cuando le pregunto al ministro Lacunza si nos dan la grilla salarial para saber cuánto va a ganar una maestra, una directora, un preceptor, nos contestaron 'ustedes quieren descuartizar la oferta salarial'", finalizó. (Télam)