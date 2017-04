1- Dos años después de la destrucción, ya funcionan los nuevos puentes de La Sala



Los puentes de La Sala y el Portezuelo, en el camino que conecta San Javier con Raco, están puestos a nuevo y habilitados al tránsito. Sólo falta terminar la capa asfáltica, informó Vialidad de la Provincia. Las obras demandaron una inversión de $ 7,5 millones. Debido a las crecidas, durante marzo de 2015 una decena de puentes habían colapsado en Tucumán.



2- Inundaciones: productores exigen desde 2003 obras de encauce en el río Graneros



En 2016, la Junta de Regantes del Este presentó una nota al ministro de Producción, Luis Fernández, para detallarle sus históricos reclamos por las crecidas



La nota tiene sello de mesa de entradas del Ministerio de Desarrollo Productivo del PE con fecha del 16 de agosto de 2016. Ese día, productores de la Junta de Regantes del Este le llevaron al ministro Luis Fernández un escrito para detallarle que, desde 2003, venían reclamando obras de encauce en el río Graneros (continuación del río Marapa) por las recurrentes crecidas en ese sector del sur provincial. “Es incomprensible la actitud tan negativa de instituciones del Estado provincial, que mostraron total insensibilidad en la destrucción de bienes públicos, sin importar las consecuencias”, indicaron en el escrito decenas de productores. Además, repasaron los encuentros que tuvieron con funcionarios del PE en 2003, 2004, 2007, 2008 y 2015. “Lamentablemente, nunca tuvimos una respuesta”, plantearon en el texto.



3- A no dormirse para deducir Ganancias



El viernes vence el plazo para que los asalariados presenten las deducciones al impuesto a las Ganancias. Hasta entonces, los contribuyentes tendrán que informar acerca de las percepciones que le hubieran efectuado además de los ingresos que hayan obtenido a través del régimen de pluriempleo. Los asalariados deben constar esto en el Formulario 572 Web, tras la prórroga otorgada por la Administración Federal de Ingresos Públicos, el mes pasado.



4- Familiares de un paciente fallecido le dieron una paliza al médico de guardia



Los agresores paralizaron la terapia intensiva de un sanatorio céntrico



“Pensé que me mataban”, relató el médico Fernando Dürig. El domingo a la madrugada llamó a familiares de un paciente para anunciarles que este había fallecido y le dieron una golpiza entre cinco personas. Además, según contó, los otros pacientes que estaban en terapia intensiva estuvieron una hora sin atención porque todo el personal corrió a esconderse cuando los agresores ingresaron a la sala y provocaron destrozos. El violento episodio fue repudiado por el Colegio de Médicos de Tucumán, desde donde se explicó que las agresiones a los facultativos se dan en forma diaria, pero que estos no siempre las denuncian. En cuanto a la familia del paciente, se presentó el mismo día de su muerte ante la Policía para denunciar a Dürig por una presunta mala praxis. “Le explotaron los pulmones”, aseveraron.



5- Es hora de decir basta para que la muerte no entre a las canchas



No es el primero que muere en una cancha de fútbol. Todos imploran para que sea el último. Emanuel Balbo, quien falleció ayer luego de las agresiones sufrida durante el clásico entre Belgrano y Talleres, se convirtió en la víctima 318, según los registros de la organización “Salvemos el Fútbol”, desde 1922. Pasaron casi 100 años y nadie fue capaz de frenar este fenómeno que enluta al fútbol y conmueve a la sociedad. Ahora hay cinco detenidos. La Justicia tiene los elementos para ponerle un freno y lograr que Balbo, si bien no es la primera víctima, sea la última.