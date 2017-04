"En el Bicentenario bailaban con Moria y todavía no se sabe cuántos muertos hubo en Tucumán"

BUENOS AIRES.- El diputado del PRO Waldo Wolff dijo hoy que quien tiene que dar explicaciones sobre muertos en protestas sociales es el kirchnerismo y sostuvo que el proyecto que Cambiemos analiza en el Congreso (que promueve cambios en el Código Penal) no busca criminalizar las movilizaciones, sino por el contrario, penar a "criminales que utilizan la protesta social para accionar".



"Si alguien tiene que dar explicaciones sobre muertos en protestas sociales es el kirchnerismo, que le pisaba la cabeza a los Qom durante cinco años sin que nadie diga nada", enfatizó Wolff y agregó: "tenemos los 51 muertos de Once que tampoco los explicaron, taparon los muertos de La Plata, en el Bicentenario bailaban con Moria Casán y todavía no se sabe cuántos muertos hubo en Tucumán".



En declaraciones a FutuRock FM, el diputado explicó los alcances del proyecto de reforma del Código Penal que incorpora una nueva figura penal para la persona que "participando en una manifestación pública porte elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables y objetos capaces de dañar la integridad de personas o bienes, o actúe a cara cubierta de modo de impedir su identificación".



"Lo que hace el proyecto es agravar las penas para aquellos que utilizando la protesta social usan elementos contundentes, se tapan la cara y accionan contra las fuerzas policiales y contra civiles. Es importante decirlo porque algunos medios y fuerzas políticas lo tergiversan. Acá nadie criminaliza la protesta social, sino que destaca a criminales que utilizan la protesta social para accionar, que es todo lo contrario", apuntó.



El legislador agregó que está "absolutamente garantizada la posibilidad de expresarse, pero cuando aparece alguien con la cara tapada y con palos frente a civiles, estamos cerca de la anomia". (Télam)