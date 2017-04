Pidieron que Luis Miguel sea localizado y detenido

ESTADOS UNIDOS.- La Justicia estadounidense pidió la detención del cantante Luis Miguel Gallego Basteri. Una jueza de Los Ángeles dictaminó que el mexicano sea localizado y arrestado de inmediato por no presentarse a las citas judiciales que tenía pendientes por incumplimiento de contrato con su ex manager, William Brockhaus.

De acuerdo a la cadena Univisión, el intérprete de numerosos éxitos debía asistir este lunes a una nueva audiencia en una corte de Los Ángeles pero no lo hizo. De esta manera, la magistrada ordenó a las autoridades localizar y "arrestar de inmediato" al artista.

Brockhaus exige el pago de un millón de dólares por deudas y gastos adicionales. Sin embargo no es la única denuncia que tiene Luis Miguel: tiene una demanda por un préstamo de U$S 3,65 millones que le proporcionó la firma Warner Music México y que el artista no habría reembolsado.

Además, el cantante Alejandro Fernández también lo acusa de haberse retirado de una gira que pactaron juntos durante el año pasado.