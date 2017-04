La abogada del presunto agresor del hincha dijo que su cliente "no se entregará"

La abogada Mónica Pico, representante de Oscar "Sapito" Gómez, quien tiene pedido de captura como presunto agresor de Emanuel Balbo, dijo que su cliente "es inocente".

"No tiene nada que ver con lo que ocurrió con Balbo. Él no instigó nada, y no se va a entregar", desafió la letrada.

Balbo quedó internado en estado reservado luego de que ayer lo tiraran desde la tribuna Daniel Willington del Estadio Mario Alberto Kempes, en la capital de Córdoba, en ocasión del clásico que Belgrano y Talleres empataron 1-1, por la vigésima fecha del torneo de Primera División.



"Lo que pasó es que Balbo discutió con mi cliente por una causa anterior. Pero todo quedó ahí. Después, en el entretiempo, Balbo peleó con otros hinchas y fueron ellos quienes lo tiraron; mi cliente no estaba", aseveró, según revela La Voz.

Pico negó que Gómez haya gritado que Balbo era hincha de Talleres: "eso nunca ocurrió".

Agregó que "no se va a entregar" por el momento, y que solicitará a la fiscal Liliana Sánchez que lo deje en libertad mientras sigue la causa.

Hasta el momento, son cuatro los detenidos en la investigación. Falta únicamente Gómez, quien es considerado por la fiscal como "el instigador".