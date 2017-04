"Para mí, el ataque fue premeditado", dijo el amigo del hincha arrojado

CÓRDOBA.- Lucas Ortega es uno de los mejores amigos de Emanuel Balbo y una de las claves para entender la verdad de lo que ocurrió en el entretiempo entre Belgrano y Talleres, cuando Balbo fue arrojado desde tres metros de la tribuna, por lo que sufrió muerte cerebral.

Ante las tristes noticias y la causa judicial, Ortega declaró en la Justicia: "hace años este Oscar Gómez corrió una 'picada' en 'Ampliación Ferreyra' y mató a un hermano de Emanuel. Después de eso, los Gómez se quedaron con bronca porque se tuvieron que ir del barrio y el 'Sapito' Gómez lo insultaba a Emanuel cada vez que lo veía", contó Ortega al diario Día a Día.

Según su relato, este sábado entraron en la popular y se cruzaron a "Sapito", quien insultó a Emanuel. "Encima de matarle a un hermano, le tenía bronca. No se entiende. Había corrido una 'picada', que se la banque", expresó el testigo. "Nos lo cruzamos antes de empezar el partido y Gómez lo insultó a Emanuel. Nosotros no le dimos bola, nos fuimos más arriba en la popular. Pero cuando terminó el primer tiempo, la gente se sentó y yo vi que el 'Sapito' se puso de pie y empezó a mirar hacia arriba, como buscando a Emanuel. Para mí que el ataque fue premeditado", entendió.

"Nosotros estábamos parados y de golpe vuelve 'Sapito' con varios hombres y lo empieza a increpar a Emanuel, lo insultaban. 'Sapito' también me conoce a mí, pero era con Emanuel la cosa. Yo traté de defenderlo, pero 'Sapito' y los otros 'monos' empezaron a golpear a Emanuel", contó. "Fue todo un quilombo, pasó muy rápido. Traté de meterme, agarré de los brazos a uno de los que le pegaba, pero eran muchos. 'Sapito' empezó a gritar que Emanuel era de Talleres y se sumaron otros a pegarle", sostuvo.

Luego de ser arrojado, Ortega no pudo ver a su amigo: "la gente se amontonó y no pude bajar, fui quedando cada vez más arriba. De golpe a Emanuel no lo vi más, y empecé a escuchar que la gente gritaba que habían tirado a un hincha".

Ortega salió del estadio y fue al Hospital de Urgencias en su moto. "Me quedé toda la tarde en el hospital. A la noche declaré en la Justicia y hoy volví al hospital para acompañar a la familia de Emanuel", dijo el amigo que puede convertirse un testigo clave para encontrar a los culpables del hecho que mantiene en vilo a todo el fútbol argentino.