Jaldo, sobre la ayuda a los inundados: "seguimos esperando a la Nación"

Las tensiones y el distanciamiento entre el gobierno provincial y la Nación quedaron al descubierto luego de las inundaciones sufridas en las localidades del sur tucumano. Con declaraciones cruzadas, los principales funcionarios se acusaron mutuamente y, después de que bajó el agua y las familias volvieron a sus casas, las diferencias políticas siguen demorando las ayudas para los más damnificados. Durante una recorrida por San Cayetano, el vicegobernador Osvaldo Jaldo reiteró que la provincia sólo recibe fondos coparticipables y que los tiempos del Ejecutivo nacional son distintos a los de los evacuados. "Seguimos esperando", aseguró



Junto al gobernador Juan Manzur, Jaldo visitó las obras de ampliación del policlínico del barrio ubicado al sur de la capital tucumana y en su contacto con la prensa demandó la falta de apoyo por parte del gobierno que conduce Mauricio Macri. "Tucumán es una de las pocas provincias cuyos únicos ingresos que vienen de Buenos Aires son los que corresponden por la coparticipación. Como provincia no nos hemos parado un instante. Venimos acompañando a los hermanos del sur que sufrieron las inundaciones. El Gobierno nacional vino, sobrevoló varias veces la zona e hizo diagnósticos y seguramente estará viendo cómo y en qué momento pueden llegar las ayudas. Nosotros estamos desde el primer momento. Por ahí el Gobierno nacional se esta tomando su tiempo. Como Gobierno, podemos esperar, pero la gente no. Por ahí los tiempos del Gobierno nacional no son los tiempos de los tucumanos. Somos optimistas, creemos que las ayudas llegarán", enfatizó el vicegobernador.



Coinciden en el ideal, pero discrepan en el diagnóstico

Al ser consultado sí había trasfondo político en las decisiones de la Nación, Jaldo le apuntó a José Cano, coordinador del Plan Belgrano, y a Domingo Amaya, secretario de Vivienda y Hábitat, opositores del gobierno provincial que encabeza Manzur: "estas preguntas le tienen que hacer a ellos. Hay dos funcionarios nacionales que viven en Tucumán (Cano y Amaya), vienen los fines de semana, pero están en Tucumán. Será cuestión de localizarlos a ellos y preguntarles cuando viene la ayuda de la Nación. Y si dicen que está llegando, hay que preguntarles concretamente cuáles. Tenemos la suerte de tener dos funcionarios nacionales que seguramente van a responder".



Seguimos esperando a la Nación, somos optimistas



Sin ocultar su postura, el vicegobernador aprovechó para tirarle un palito al macrismo. "La única verdad es la realidad, decía el general Perón. Podemos decir lo que estamos haciendo como gobierno de la provincia. Seguimos esperando a la Nación, somos optimistas. Quiero creer que no se está haciendo política con los tucumanos que sufrieron las inundaciones. Creo que las cuestiones políticas hay que dejarlas de lado", soltó evidenciando un distanciamiento que se asentuó en los últimos 60 días.