El Gobierno cree que hay un plan sistemático de escraches a Macri

Después del escrache que sufrió esta Semana Santa el presidente Mauricio Macri en Tandil, cuando salía de una Iglesia junto a su hija Antonia, desde el Gobierno sostienen que no se trató de episodio aislado ni casual. “Se trata de un plan sistemático de escraches”, aseguraron.



"Ellos buscan que te aísles, es una tensión que hay que resolver de la forma más inteligente posible, porque no son episodios aislados; hay un plan sistemático, como lo hicieron con lo que le pasó a la gobernadora María Eugenia Vidal, que fueron a la noche a la casa en la que vive con sus hijos", señaló Hernán Lombardi, el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, en declaraciones al canal América.



"Los que escrachan son fascistas. Ahora no se está viviendo tiempo de restricción de libertad, por eso digo que los que escrachan son fascistas. Pero el objetivo último que tienen es aislar al gobierno de la gente y meter miedo", siguió Lombardi.



También la vicepresidenta Gabriela Michetti destacó la importancia de no aislarse y seguir en contacto con la gente, a pesar de estos episodios.





"Yo siempre tiendo a pensar que es mejor atravesar por esa situación (los escraches), pero siempre dar ejemplo de que uno es una persona normal que está trabajando de esto y no llenarse de seguridad", señaló.



"Necesitamos que la gente sienta que somos personas comunes y corrientes, no podés distanciarte de la gente", agregó la funcionaria, según la agencia Télam.