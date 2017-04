Carrió comparó a Lorenzetti con De Vido: "Macri me va a pedir de rodillas que lo saquen de la Corte"

La diputada nacional y jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aseguró hoy que no será candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires.



Lo confirmó en el programa de Mirtha Legrand, que se emite por El Trece. Allí, dijo que la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el asesor presidencial Jaime Durán Barba no querían que compitiera en Buenos Aires. Por lo tanto, decidió no cambiar su domicilio legal. Lo que no aclaró es si se postulará o no como diputada nacional por Capital Federal.



En la mesa de Mirtha, Carrió también cuestionó con dureza al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti. "Un dia, de rodillas, me va a pedir (el presidente Mauricio) Macri que lo saquen a (Ricardo) Lorenzetti", disparó. Y aclaró que su enfrentamiento no es con la Corte, sino con su titular, detalló la agencia DyN.



Fue más allá aún: comparó al magistrado con el ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo, Julio De Vido. “Sus situaciones son similares con respecto a las sospechas de corrupción”, manifestó.