La foto a cara lavada con la que Juana Viale celebró sus 35 años

Juanita Viale, la nieta de Mirtha Legrand, cumplió 35 años el 8 de abril. A lo largo de su vida, triunfó en la TV, tuvo cuatro hijos y sufrió la pérdida de uno en 2011. Se enamoró y se separó. Es una mujer que demostró su carácter y su determinación para conseguir sus objetivos.



"35 años de experimentar, sentir, sufrir y agradecer a la vida. Si en pocas palabras pudiera decir y compartir mi experiencia, quisiera decirles que he vivido", comenzó relatando en su Instagram junto a una foto donde se la ve a cara lavada y muy sonriente.



"Pasa el tiempo y más simple son mis elecciones. Me hace feliz o no. Así quiero vivir. Gracias a todos por los saludos. Lo que más me gustó fueron los besos y abrazos, lo real, lo tangible. Y por los que no están pero se sienten igual de reales que los abrazos de los que recibí. Me encanta cumplir años. Y más, rodeada de los que amo y de los que eligieron estar. Algunos no pudieron, pero están conmigo. Que el viento me pegue en la cara y me despeine las ideas", concluyó.