Tévez se lesionó, apareció en Disney y los hinchas chinos se indignaron

A los malos resultados de Shanghai Shenhua se sumó una lesión que dejó a Carlos Tévez afuera del ajustado triunfo 3-2 ante Changchun Yatai, el último equipo de la tabla en la Superliga China. Pero esto no fue todo: el “Apache” fue criticado por los hinchas por aparecer en Disneyland Shanghai el mismo día en el que se perdía el partido por lesión.



"Se fue a título personal y no hay ninguna razón para que sea sancionado", esgrimió Ma Yue, vocero de Shanghai Shenhua, publicó el diario La Nación.



"Le pagan decenas de millones para que pueda tenar una visita guida por Shanghai", señaló un hincha en el sitio Hupu. "Me pregunto si Shenhua pagó sus gastos en Disneyland", escribió otro, según relevamientos que hicieron distintas agencias de noticias en las redes sociales.





Desde su llegada al club chino, Tevez lleva un gol y tres asistencias en cuatro partidos. Su nivel viene de mayor a menor y crecen los rumores de un regreso a Boca a fin de año.