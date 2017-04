El Papa pidió no perder las esperanzas a pesar del sufrimiento del mundo

ROMA, Italia.- En una homilía espontánea en la misa de Domingo de Resurrección que hoy celebró el papa Francisco, el pontífice argentino pidió hoy a los fieles no perder la esperanza, a pesar del sufrimiento en el mundo.



"Uno se pregunta: 'Pero si el señor ha resucitado ¿Cómo pueden suceder estas cosas?'", dijo el Sumo Pontífice de la Iglesia católica antes miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro. "Cómo pueden ocurrir tantas desgracias, enfermedades, trata de personas, guerras, destrucción, mutilación, venganza, odio, ¿dónde está el Señor?".



A nadie se le ha preguntado si está contento con lo que sucede en el mundo. Para muchos no tiene explicación alguna. Es por ello que uno no tiene que cerrarse sino mirar hacia adelante. "Allí no hay un muro, hay un horizonte", señaló el papa argentino ante un concurrida plaza, que había sido adornada con 35.000 flores y plantas de Holanda.





Normalmente, el papa no suele realizar ninguna homilía durante la tradicional misa de Domingo de Pascua, puntualizó DPA.Al terminar el oficio religioso que pone fin a las celebraciones de Semana Santa, Francisco impartió la tradicional bendición a la ciudad y al mundo ("Urbi et Orbi").El pontífice tambien tuvo palabras para los fieles latinoamericanos: "Que Jesús Resucitado sostenga los esfuerzos de quienes, especialmente en América Latina, se comprometen en favor del bien común de las sociedades, tantas veces marcadas por tensiones políticas y sociales, que en algunos casos son sofocadas con la violencia"."Que se construyan puentes de diálogo, perseverando en la lucha contra la plaga de la corrupción y en la búsqueda de válidas soluciones pacíficas ante las controversias, para el progreso y la consolidación de las instituciones democráticas, en el pleno respeto del estado de derecho", agregó.