Las grandes potencias están divididas ante el ataque químico en Siria

A más de una semana de la primera respuesta militar directa de Estados Unidos contra el gobierno de Bashar al Assad, el supuesto ataque químico en el sur de la provincia de Idleb sigue causando controversia en la comunidad internacional: Francia y Reino Unido amenazan con llevar al gobierno sirio frente a la justicia, mientras que Rusia exigen una investigación exhaustiva e imparcial.



Mientras tanto, la violencia en el terreno no cesa. Al menos 43 personas fallecieron hoy en un ataque bomba contra un convoy de autobuses que trasladaba a miles de evacuados en el oeste de Alepo, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), una ONG pro opositora con sede en Londres. No se descarta que la cifra siga aumentando, ya que hay decenas de heridos, muchos de ellos de gravedad, señaló el Observatorio. Las imágenes difundidas en Internet muestran vehículos y autobuses quemados, así como numerosos cadáveres en las calles.



El artefacto explotó en el área de Rashidin, a las afueras de Alepo, donde los buses con civiles y combatientes de cuatro poblaciones sirias sitiadas están paralizados desde ayer debido a las disputas entre el gobierno y los rebeldes sobre la cifra de combatientes que pueden ser evacuados, reportó la agencia de noticias DPA. La autoría del atentado es aún una incógnita. La agencia estatal siria de noticias SANA habló de un ataque de "terroristas", mientras que los activistas de la oposición culparon a los seguidores del gobierno. En la escena internacional, la tensión entre Occidente y los aliados de Al Assad, Moscú y Teherán, continúa por la responsabilidad del supuesto ataque químico en la localidad de Khan Shaykhun, al sur de la provincia de Idleb.

Los cancilleres de Reino Unido y Francia, Boris Johnson y Jean-Marc Ayrault, amenazaron al gobierno sirio con consecuencias penales por considerarlo responsable del presunto ataque químico del 4 de abril, en el que murieron más 80 personas. "Científicos británicos han analizado pruebas de las víctimas del ataque. Dieron positivos en (gas) sarín o una sustancia similar", indicaron Johnson y Ayrault en un artículo conjunto publicado en el diario británico The Guardian.

Francia y Reino Unido esperan obtener pruebas de una investigación por parte de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ). Si bien la investigación es también apoyada por el gobierno sirio, este manifestó dudas sobre su credibilidad. Por su parte, Rusia e Irán criticaron la investigación porque se realiza en Turquía y no en Siria. En una conferencia de prensa con su homólogo qatarí, el ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, solicitó que una investigación exhaustiva e imparcial debe ser realizada in situ por una amplia misión de expertos de la OPAQ, de los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y de los Estados de la región, citó la agencia de noticias EFE.



"Más importante aun que la misma investigación es que los culpables sean castigados. Si no insistimos en la creación de mecanismo de castigo contra los responsables de los ataques químicos, estos volverán a repetirse", dijo el canciller de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al Thani, indicó Télam.



El jefe de la cancillería qatarí manifestó que su país concuerda con Rusia en el respaldo a la integridad territorial de Siria y en la necesidad de poner fin a los sufrimientos de su población. Sin embargo, Johnson y Ayrault acusan a los aliados de Al Assad de querer encubrir los crímenes del gobierno sirio.