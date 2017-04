Apresaron al acusado de haber asesinado a su ex a cuchilladas en Santiago

SANTIAGO DEL ESTERO.- Hugo Gauna, quien fue acusado por matar a cuchillazos a su ex pareja Lucy Irma Hoyos en Santiago del Estero, recibió el alta médica tras cortarse las muñecas después del crimen y pudo ser trasladado hoy al Centro Único de Detención en esta capital.



Gauna se encontraba internado con custodia policial desde ayer en el Centro Integral de Salud Banda, donde fue asistido por los cortes que se había realizado en las muñecas después de haber atacado con un cuchillo a su ex esposa, de 42 años.



El hombre, de 35 años, está acusado por el crimen de Hoyos, perpetrado ayer por la tarde en el barrio El Rincón de la ciudad de La Banda, a pocos kilómetros de esta capital. Llegó hasta la vivienda de la maestra jardinera enojado porque aparentemente no aceptaba el final de la relación sentimental con la mujer.



Según los testimonios recabados por los investigadores de la Departamental 5, el hombre espero que los hijos de la víctima –de 7 y 11 años- salieran de la casa para abordar un remis para entrar él. Sin embargo, los niños advirtieron esta situación, decidieron regresar a su hogar y presenciaron el brutal ataque contra su madre, por lo que recurrieron a una vecina para solicitar ayuda.



La mujer corrió hacia una base policial distante sólo 100 metros del sitio de la vivienda, mientras que el otro chofer que aguardaba a los menores pasajeros, pidió por radio a su operador que llamara urgente a la Policía.



A los pocos minutos arribaron los efectivos y hallaron a Gauna sobre el cuerpo de Hoyos. En esa situación, el hombre se realizaba cortes en las muñecas con el mismo cuchillo que había herido a la mujer.



La docente agonizó algunas horas y falleció anoche en el Hospital Regional Ramón Carrillo de esta capital. El agresor recibió atención en el Centro Integral de Salud Banda, desde donde fue llevado a la alcaidía policial y quedó a disposición del fiscal penal de turno, Álvaro Yagüe.