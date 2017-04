Un estudiante demorado en Jujuy denunció que fue asfixiado, golpeado y pateado por los policías

SAN SALVADOR DE JUJUY.- El universitario jujeño Joaquín Quispe, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias, denunció que los policías que lo llevaron arrestado lo "asfixiaron, golpearon y patearon" en el piso, tras lo cual pidió el esclarecimiento del caso.



A través de un comunicado que publicó anoche en su perfil de Facebook, Quispe cuestionó detalladamente el accionar de la policía que demoró a dos estudiantes tras ingresar a un predio de la universidad nacional de Jujuy en la madrugada de jueves 13 de abril del 2017, donde ofrecían un asado a los ingresantes.



Quispe dijo que le avisó a uno de los policías que "se contaba con las autorizaciones jurisprudentes correspondientes para el desarrollo de ese evento" y que como presidente del centro estudiantil su "función en ese momento era asegurar que las actividades se desarrollen con total tranquilidad", informó la agencia Dpa.



Sin embargo, en un pormenorizado relato que también consta en la denuncia que presentó ante la justicia el estudiante contó que se acercó hasta el portón del estacionamiento para dialogar con los policías que querían ingresar al predio y tras una primera discusión, señaló: "en ese momento intuí que el agente policial estaba buscando encontrar una solución alternativa para recién retirarse". "En ningún momento me comunicaron que la música estaba en volumen alto, ni tampoco que habían alteraciones del orden público", como para justificar su acción, acotó.



En medio de los debates con la policía, Quispe contó que un "agente después de haber realizado una llamada se dirige hacia el portón, le da una patada, e ingresan aproximadamente 10 agentes violentamente, trotando con armas largas en mano en dirección de los estudiantes". Asimismo, dijo que cuando increpó a la jefa del operativo sobre la falta de autorización para entrar a la facultad, ésta respondió: “a él deténganlo primero, por canchero".



Quispe aseguró que "los policías hacen maniobras violentas para inmovilizarme" sin que él reaccionara, tras lo cual lo "arrojan al suelo al darme rodillazos y patadas y me arrastran entre cuatro por el playón de la facultad hacia el móvil, golpeándome constantemente en el trayecto". Luego, en la comisaría, le solicitan que se "quite la ropa para la requisa" aunque como todo motivo de detención alguno le dijo que era "resistencia al arresto".



En ese marco, reveló que uno de los agentes lo "vuelve a esposar, se pone en mi espalda y empieza a asfixiarme levantándome constantemente del cuello con su brazo, esto en presencia de al menos otros tres agentes más". "Cuando el agente notó que yo no podía soportar más la asfixia me arrojó al suelo, al cual caí de cabeza lesionándome la frente sin poder poner las manos por lo que me encontraba esposado", acotó y señaló que en "el suelo el agente colocó su rodilla entre mis muñecas, para lesionarme con las esposas".



A las 10 del viernes, cuando fue liberado el joven hizo "las denuncias correspondientes en la regional número 1" y dijo que estaba "prácticamente sin voz por la lesión producida en la garganta por el ahorcamiento". Asimismo, cuestionó la conferencia de prensa del jefe de la policía, Aldo Soles, al señalar que "según lo que dice el comisario me asfixiaron, golpearon y patearon sólo para cuidarme".



"Este hecho no va a quedar en la impunidad, los responsables deben asumir las consecuencias de sus actos desmedidos e injustificados", alertó. Y, reclamó que "se adopten las medidas necesarias desde las autoridades superiores encargadas del actuar de la policía" y "se esclarezcan los actos de esa noche ya sean que hayan actuado sin consultar a nadie superior y en el caso de haberlo hecho también se actúen sobre los responsables del escuadrón".



La carta completa