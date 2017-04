Jimena Barón deja en claro que el amor le hace bien

El amor parece hacerle bien a Jimena Barón, o al menos así lo demostró durante los últimos días en Instagram. Luego de confesar que tiene un romance con el tenista Juan Martín Del Potro, la actriz derrochó sensualidad en cada una de las publicaciones que realizó en la red social.



Hace unos días, la modelo había confirmado lo que se venía rumoreando desde fines del año pasado. "Me pone nerviosa porque no tengo mucho que contar. Tampoco me gusta generar ese misterio para la persecución, pero uno intenta cuidar esta vez su vida privada, ese es un poco el motivo. Está todo bien, estoy contenta. Estoy bien, vamos a ver qué pasa", sostuvo la semana pasada.



Tras abrir su corazón, Barón mostró su mejor versión en Instagram, donde tiene casi dos millones de seguidores. Jimena vive su mejor momento.





By @justinabulbarella Una publicación compartida de Jimena Baron (@baronjimena) el 14 de Abr de 2017 a la(s) 10:24 PDT

Foto: @justinabulbarella Una publicación compartida de Jimena Baron (@baronjimena) el 11 de Abr de 2017 a la(s) 5:34 PDT

Foto: @justinabulbarella Una publicación compartida de Jimena Baron (@baronjimena) el 11 de Abr de 2017 a la(s) 6:39 PDT