"Fue una situación horrible", dijo Zulemita tras el asalto

La hija del ex presidente Carlos Menem, Zulemita, habló tras el asalto que sufrió su esposo cuando ingresaba a una panadería. "Gracias a Dios no pasó a mayores", expresó.

El hecho ocurrió ayer por la mañana, cuando la víctima iba a comprar pan a un comercio del partido de Belgrano en Buenos Aires. En una entrevista en C5N, Zulemita relató lo que había pasado: "fue una situación horrible". Según contó, ella se encontraba a una cuadra de distancia, dentro de la camioneta estacionada, y vio como su marido, Miguel López, forcejeaba con otro hombre que intentaba sacarle el reloj que llevaba puesto.

El sitio online-911.com publicó que producto del enfrentamiento, López terminó con una herida en el cuello. Los ladrones escaparon con su reloj marca Rolex, y dieron un tiro al aire para que no los persiguiera. "Lo importante es que Miguel está bien y que no hubo ningún herido en el lugar tampoco. Gracias a Dios no pasó a mayores", expresó Zulemita.