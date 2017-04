Facebook desata una batalla contra las cuentas falsas

Facebook anunció hoy que va a comenzar a purgar la red social eliminando cuentas falsas y toda actividad relacionada con ellas, para evitar que los usuarios reales reciban mensajes no deseados.



Según la agencia Télam, el gerente de programación de la firma, Shabnam Shaik, informó en un comunicado publicado en el blog de la compañía, que el intento de estas actividades era el de ganar nuevos amigos desde cuentas falsas en la red social dando "me gusta" en sus sitios, para posteriormente enviarles "spam".



"Nuestros sistemas han sido capaces de identificar una gran porción de esta actividad ilegítima y han podido quitar una sustancial cifra de 'me gusta' no auténticos", agregó el directivo. Con estas acciones "esperamos evitar que los autores de esta basura electrónica puedan alcanzar su objetivo final de envío de material no auténtico a un gran número de personas", destacó Shaik.