El relato de una vecina de Ornella: "siempre veíamos que le pasaba a otras chicas y nos lamentábamos"

"No sé quién habrá hecho eso, solo espero que lo encuentren. Quedamos con el miedo de no saber si a nosotros nos pasará lo mismo. Siempre veíamos en la tele que le pasaba a otras chicas y nos lamentábamos de eso. Pero es más feo saber que le pasó a una persona tan cercana y que ya no la voy a ver más", fueron las palabras de Abigail Leiva al referirse al crimen de su vecina Ornella Dottori, quien fue hallada sin vida el pasado martes.



En una charla con LA GACETA, la joven del barrio Villa Nueva de Alberdi comentó que Ornella "era buenita. Siempre pasaba por aquí. Tenía mucha alegría, era bastante loca".



"Le gustaban mucho los chiquitos. Veía a una criaturita y se ponía a jugar. Cuando se enteró que estaba embarazada vino corriendo a contarle a mi mamá. Primero no le creíamos, pero después nos dimos cuenta que era verdad", sostuvo.