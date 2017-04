Se sumó Rusia: Gorbachov alertó sobre el posible inicio de una carrera armamentista

El ex presidente soviético Mijail Gorbachov ve con preocupación el empeoramiento en los últimos tiempos de las relaciones entre Alemania y Rusia, según una entrevista publicada hoy en el diario alemán"Bild". "Estoy firmemente convencido de que los alemanes, las personas en Alemania, no quieren una nueva enemistad con los rusos", declaró el premio Nobel de la paz de 86 años. "No debemos permitir que se destroce aquello que nuestras dos naciones construyeron juntas", afirmó.



En opinión de Gorbachov, el Gobierno alemán ha permitido este empeoramiento de las relaciones ruso-alemanas. Sin embargo, el que fuera el último presidente de la Unión Soviética no quiso imputárselo a la canciller alemana, Angela Merkel, una de las defensoras de las sanciones de la Unión Europea (UE) contra Rusia en la crisis de Ucrania. "Me gusta, la valoro. También a nivel personal tengo una gran simpatía por ella", declaró sobre la mandataria germana.



Las relaciones entre Berlín y Moscú son tensas desde que Rusia anexionara en 2014 la península ucraniana de Crimea y apoyara militarmente el levantamiento de las fuerzas prorrusas en el este de Ucrania.





Durante la entrevista realizada antes de su cumpleaños el 2 de marzo, Gorbachov aprovechó también para alertar de una carrera armamentista. "En ciertos sitios ya están a pleno gas. Se trasladan tropas a Europa, también equipos pesados y tanques", señaló. "Las relaciones entre las grandes potencias empeoran", indicó sobre algo que, en su opinión, permite constatar todas las señales de una guerra fría."Ahora, si continuamos sencillamente contemplando lo que ocurre y continuamos con los brazos cruzados, entonces todo es posible", contestó Gorbachov ante la pregunta de si se puede convertir "una guerra fría" en una "guerra caliente".